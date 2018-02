Babiš připouští předčasné volby

Ten vládl po demisi vlády Petra Nečase (ODS) od července 2013 do ledna 2014. „Snad stihneme podporu kabinetu vyjednat do konce února a potom bychom požádali o důvěru,“ řekl deníku Babiš.

Právu řekl, že dosud odmítanou variantu začíná připouštět, protože podle něj „není žádná rozumná odezva“, když ostatní strany mají pouze program Antibabiš. Pokud by na předčasné volby skutečně mělo dojít, považoval by Babiš za vhodný termín například souběh s podzimními komunálními a senátními volbami.

Hlava kabinetu v demisi je přesvědčena, že prezident Miloš Zeman ho jmenuje premiérem i podruhé. Odmítl názory, že by mu prezident mohl mluvit do složení nového kabinetu. „Do vlády mi nemluvil předtím, tak proč by to dělal teď? To jsou jen takové spekulace,“ řekl Babiš.

Podle ústavy existuje kromě možnosti předčasných voleb ještě třetí pokus o sestavení vlády, kdy premiéra vybírá místo prezidenta předseda sněmovny.

SPD je ke spolupráci s ANO vstřícná

Po prvním neúspěchu Babišovy vlády ve sněmovně se sešli zástupci vítězného hnutí ANO s představiteli SPD. Předseda hnutí Tomio Okamura po schůzce uvedl, že mezi nimi lze nalézt programové kompromisy a že by ANO mohlo prosazovat politické priority SPD.

Okamurovo hnutí prý se zástupci ANO nejednalo o tom, jestli vstoupí do vlády nebo případně nový kabinet podpoří. Vicepremiér Richard Brabec (ANO) označil jednání s SPD o programech za věcné. Podle něj by byla ideálem menšinová vláda, kterou by další strany tolerovaly.