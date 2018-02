Lékárníci se přidali ke kritice eReceptů: Zatím neplní svůj účel a zdržují

Systém eReceptů podle lékárníků sice funguje, ale výrazně zdržuje. „Datový zápis na úložiště trvá někdy i minuty,“ kritizoval na sněmu v Brně Aleš Nedopil z Lékárny U Bílého lva v Říčanech. Podle něj může vzniknout problém v případě výpadku internetu u lékáren, které nemají záložní internet. Prakticky se nedostanou k datům a možnosti zúčtování.

„Řešením je hluboce se zamyslet nad fungováním a podívat se do zahraničí, doplnit off-line režim, aby to přineslo ten efekt, který čekáme. To je úspora zdravotní péče, zamezení duplicit a kontrola interakcí. To by byl efekt, který by pocítili pacienti i české zdravotnictví,“ řekl lékárník Aleš Nedopil.

Na to, že systém reaguje pomalu a prodlužuje jim práci, si stěžují i někteří lékaři. Podle ministerstva je průměrná odezva centrálního úložiště v řádu jednotek sekund. „Případná delší odezva může být způsobená komunikací s Registrem obyvatel pro ztotožňování pacientů. S narůstajícím počtem ztotožněných pacientů bude tento krok při vystavování eReceptu postupně odpadat, a tedy doba vystavování bude rychlejší,“ vysvětlila mluvčí SÚKL Hana Pavlíčková.

Zamezení duplicit a kontrola interakcí do dvou let

Souhlasí s ním i David Gregor ze Zámecké lékárny Děčín. „Pacient si může vyzvedávat léky od různých lékařů a my zatím nevidíme kompletní medikaci. Nemůžeme vysledovat interakci. Ročně jsou desetitisíce hospitalizací kvůli špatné kombinaci léků,“ řekl David Gregor.

Právě tomu má zamezit lékový záznam pacienta, díky kterému lékaři i lékárníci uvidí léky, které pacient bere od všech lékařů. Potom se zamezí dublování i špatným reakcím na léky. Ušetří tím jak zdravotnictví, tak se více ochrání lidské zdraví. Funkce, které by lékárníci ocenili, v systému vůbec nejsou, ale mají se nastavit do dvou let. „Ministerstvo nyní intenzivně pracuje na slíbených funkcionalitách, jako je lékový záznam,“ uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO).