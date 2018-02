Chřipková epidemie vypukla v celém Česku. Nemocnice zakazují návštěvy

Hygienici doporučují lidem, aby se vyhýbali místům s větším množstvím lidí a dodržovali základní pravidla, jako je kýchání do kapesníku nebo mytí rukou po jízdě hromadnou dopravou. Naopak na očkování už je spíše pozdě, vytváření protilátek totiž trvá asi dva týdny.

V KARLOVARSKÉM KRAJI zatím nebyla překročena hranice epidemie, v uplynulém týdnu ale přibylo akutních respiračních infekcí o více než pětinu. Nejvíce nemocných je na Chebsku, nejméně v okrese Karlovy Vary. Nejvíce nemocných je mezi dětmi do pěti let.

Chřipka se od běžné virózy liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia. Nejúčinnější prevencí je vyhnout se kontaktu s nemocnými, dále pravidelné mytí rukou mýdlem. Neumytýma rukama by se lidé neměli dotýkat obličeje.

V PLZEŇSKÉM KRAJI ještě nemocnost nedosáhla hranice epidemie, překročila ji ale už v okresech Klatovy a Plzeň-jih. Největší nárůst nemocnosti zaznamenali tento týden hygienici na Rokycansku, kde oproti minulému týdnu stoupla o více než čtyři pětiny. Nejvíc nemocných v kraji je mezi dětmi do pěti let věku a nejméně u seniorů nad 60 let.

V JIHOČESKÉM KRAJI epidemie pokračuje už druhý týden. Hygienici nyní evidují 1981 nemocných na 100 tisíc obyvatel. Podle okresů je nejvyšší nemocnost na Českobudějovicku, Českokrumlovsku a Prachaticku. Nejpostiženější věkovou kategorií jsou lidé nad 60 let.

Zákaz návštěv platí v nemocnici Dačice, České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Strakonice a Volyně. Od soboty začne zákaz návštěv platit v táborské nemocnici. Pro návštěvy jsou rovněž zavřená seniorská zařízení Máj, Hvízdal a MaM Rodinka v Českých Budějovicích, ve Chvalkově a Horní Stropnici na Českobudějovicku. Návštěvy nesmí ani do domova seniorů Pohoda v Netolicích na Prachaticku a do Diakonie Českobratrské církve evangelické - střediska pobytových služeb Blanka v Písku.

Od začátku roku hlásí jihočeští lékaři devět závažných případů chřipky, jak typu A, tak i typu B. Tito lidé museli být hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče nebo na oddělení ARO s umělou plicní ventilací. „Jsou to komplikované případy, zejména zánětem plic a ztíženým dýcháním,“ řekla Jitka Luňáčková z českobudějovické krajské hygienické stanice. Tři lidé z těchto devíti zemřeli.

Ve STŘEDOČESKÉM KRAJI je nejvíce nemocných na Příbramsku a Rakovnicku, kde už překročila hranici 2200 případů na 100 tisíc obyvatel. Nejvýraznější nárůst nemocnosti zaznamenali hygienici za poslední týden na Kladensku, skoro o tři čtvrtiny. Nejméně nemocných je na Berounsku. Od čtvrtka platí zákaz návštěv v mělnické nemocnici, od soboty bude také v nymburské nemocnici.

V PARDUBICKÉM KRAJI vzrostl počet nemocných oproti minulému týdnu téměř o třetinu. Nejvíce jsou postiženy okresy Chrudim a Ústí nad Orlicí, kde jsou hodnoty ještě výrazně vyšší. Návštěvy už omezila Vysokomýtské nemocnice, od soboty bude uzavřena léčebna dlouhodobě nemocných Aeskulap v Červené Vodě na Orlickoústecku, od 5. února Hamzova odborná léčebna v Luži-Košumberku. Nemocnice Pardubického kraje zatím omezení návštěv zvažuje.