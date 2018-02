Místopředseda SPD: Česko by nemělo z EU vystupovat samo, nakročeno mají Polsko a Maďarsko

Hnutí Svoboda a přímá demokracie prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie, navíc z vyjádření jeho představitelů je zřejmé, že jeho cílem je z osmadvacítky vystoupit. Místopředseda SPD Radim Fiala upřesnil v Interview ČT24, že hnutí považuje EU za málo demokratickou, což dokládá tím, že Evropská komise – která má legislativní iniciativu (předkládá Evropskému parlamentu a Radě návrhy právních předpisů) – je jmenovaná, nikoli přímo volená. Zároveň SPD kritizuje systém evropských dotací.

Radim Fiala na kritice dotací trvá, přestože nepopírá, že evropské peníze pobírá například i škola Art Econ, kterou vlastní Fialův IF Holding. Na majetkové propojení upozornil web Politické finance. Podle místopředsedy SPD ale nebylo zbytí. „Jednatelé školy musí postupovat s péčí řádného hospodáře. Kdyby to z jakýchkoli politických nálad nebo vlivů nedělali, tak si myslím, že by to nebylo dobře. Osobně bych byl rád, kdybychom žádné evropské dotace čerpat nemuseli,“ argumentoval.

Že by případné vystoupení Česka z Evropské unie s sebou neslo zásadní riziko, přitom Radim Fiala odmítl. Míní, že by Česko po vystoupení z EU mohlo zůstat v zóně volného pohybu osob, zboží a kapitálu. „S Evropskou unií nemá nic společného, je to dáno smlouvou EFTA. Je to bývalý Evropský hospodářský prostor,“ uvedl.

Místopředseda SPD ovšem připustil, že „by nebyl nejlepší krok“, kdyby z Unie vystoupilo pouze Česko, a zůstalo tak uprostřed unijního moře. Je přesvědčen, že kdyby na „czexit“ došlo, šel by ruku v ruce s podobnými kroky dalších států. „Nakročeno z EU mají dnes už Polsko, Maďarsko, uvidíme, jak se bude chovat Rakousko. Je to velmi silná a důležitá zahraničněpolitická otázka,“ uvedl.

Babiš dostal 34 bodů, SPD chce i harmonogram plnění

SPD věří, že obecné referendum dokáže v současné Poslanecké sněmovně prosadit, nejlépe ve spolupráci s ANO. Podle Fialy dostalo Babišovo hnutí seznam 34 programových bodů, jejichž zařazení do programového prohlášení vlády SPD požaduje.

Referendum by se pak mělo vztahovat na všechna možná témata s výjimkou těch, která by byla v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Vypsat je by potom bylo možné na základě petice, spory jednotlivých stran se týkají například otázky, kolik podpisů by pod ní muselo být. „V našem prvním návrhu bylo 100 tisíc podpisů. Dnes už víme, že na to málokdo přistoupí, protože se jim zdá 100 tisíc podpisů málo. Poslední návrh hnutí ANO byl 800 tisíc podpisů,“ vyčíslil Radim Fiala.

Že by Babiš SPD „vypekl“ a sice slíbil splnit požadovaných 34 bodů, ale nakonec by se jimi jeho kabinet nezabýval, se neobává. Přišlo by se na to totiž dostatečně brzy, součástí programového prohlášení totiž má být i harmonogram plnění. „V případě, že by vláda tyto body neplnila, tak bychom vyvolali nedůvěru vládě,“ plánuje Fiala.

Hnutí Tomia Okamury přitom nepočítá s tím, že by do vlády aktivně vstoupilo. Šéf ANO Andrej Babiš i místopředseda Jaroslav Faltýnek ujistili, že jejich hnutí nechce být s SPD ve vládě – a na druhé straně se i SPD připojila k řadě dalších sněmovních stran, kterým vadí Babišovo trestní stíhání. Zatímco například ODS nebo KDU-ČSL odmítají, že by za takových okolností vládu ANO byť jen podpořily, pro SPD je to hlavně překážka přímé účasti ve vládě. „Nechceme být v koalici s obviněným premiérem,“ ujistil Radim Fiala.

SPD podá trestní oznámení kvůli zprávám o platbách, potvrdil Fiala

SPD v posledních dnech čelí kritice kvůli platbám z volebního účtu za PR služby, mediální zastoupení a analytickou činnost. Zprvu nebylo jasné, komu peníze šly, poté hnutí na účtu zveřejnilo poznámku, podle které je zaplatilo společnosti Play Net. Ta podle serveru Mladé fronty Dnes patří Janu Fulínovi, který zároveň vlastní agenturu SANEP.

Radim Fiala odmítl, že by na transakci bylo něco podezřelého. Potvrdil, že SPD připravuje trestní oznámení na média, která to naznačovala. „V některých médiích se objevily věci, že Okamura opět tuneluje SPD a podobně. My v tom spatřujeme naplnění skutkové podstaty trestného činu a budeme ho (trestní oznámení) podávat – na konkrétní osoby, na novináře, kteří to zveřejnili,“ řekl místopředseda hnutí.

Připomněl, že již před čtyřmi lety se objevily pochybnosti o tom, kam odcházejí peníze z Okamurova tehdejšího hnutí Úsvit – byť se situace liší v tom, že tehdy Okamuru obviňovali z údajného tunelování strany jeho vlastní poslanci. Jak ale připomněl Fiala, „všechny kauzy byly policií odloženy“.