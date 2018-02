Tendr na mýto tentokrát stihneme, slibuje Ťok. Někteří poslanci tomu nevěří

Současný provozovatel systému má provoz mýta na starosti ještě příští rok. Že by se pak nevybíralo, to podle ministra nehrozí. „Můžu garantovat, že se to stihne. Pokud se třeba úřad dohledu nerozhodne, že to bude chtít zkoumat nebo shazovat z nějakých důvodů. Ale ty signály nemáme,“ říká ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO).

„Pan ministr v minulém volebním období nedodržel vůbec nic z toho, co slíbil. Proč si tentokrát mám myslet, že by to mělo vyjít?“ podotkl člen kontrolního výboru Miroslav Kalousek (TOP 09).

Původní smlouva se společností Kapsch měla vypršet na konci roku 2016. Ministerstvo dopravy ale po opakovaných odkladech nestihlo vybrat nového provozovatele v řádném výběrovém řízení. V srpnu 2016 proto uzavřelo dodatek ke smlouvě znovu s firmou Kapsch, za prodloužení o maximálně tři roky stát zaplatí 5,27 miliardy korun.

Do nového tendru se přihlásily čtyři firmy. Kromě rakouského Kapsche také slovenský SkyToll, maďarský National Toll Payment Services a německý T-Systems. Termín, do kdy musí předložit nabídky, se ale kvůli rozšiřování funkcí systému a obsáhlé dokumentaci už dvakrát posouval.

„I v té aktuální zprávě se termíny překládaly z 11. na 22. ledna, teď další termín je 8. března. Mám obavy, jestli se to výběrové řízení – i právě kvůli dodržování termínů – stihne,“ říká místopředseda kontrolního výboru Vladimír Koníček (KSČM). Podle ministra to ale problém není.