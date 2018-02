Maďarský ministr zahraničí v Česku: Migrace je nebezpečná, musíme se jí bránit

Politika Visegrádské čtyřky byla jedním z hlavních témat jednání ministra zahraničí v demisi Stropnického a jeho maďarského protějšku Petera Szijjárta. Skupina by podle nich měla v Evropské unii důrazně prosazovat společné pozice. „A to nejen tím, že budeme říkat, co všechno odmítáme, ale především tím, že budeme předkládat vlastní konsenzuální návrhy, jak problémy, kterých v Unii není málo, řešit,“ řekl šéf české diplomacie.

Míní, že visegrádské státy by se měly poohlédnout také po dalším partnerovi pro prosazování svých postojů. „Shodli jsme se na Rakousku,“ dodal Stropnický.

Země V4 společně odmítaly přijmout jako řešení zvýšené nelegální migrace přerozdělovací kvóty. Maďarsko, Česko a Polsko jsou kvůli nedodržení kvót v soudním sporu s Evropskou komisí. Spojuje je i odpor vůči reformě dublinského systému, která má mimo jiné zavést trvalý relokační mechanismus, jemuž má být alternativou čtvrt milionu eur, které zaplatí stát, jenž žadatele o azyl odmítne, jinému státu, jenž je naopak přijme „navíc“. Martin Stropnický zdůraznil, že i při přípravě tzv. Dublinu IV by měla visegrádská skupina přicházet se svými konsenzuálními návrhy.

Maďarsko odmítá migrační pakt OSN

Maďarský ministr se zmínil také o globálním paktu o migraci, kterým se zabývá OSN a Budapešť jej rovněž odmítá. „Tento balíček OSN popisuje migraci jako něco dobrého a blahodárného a jako nezastavitelný proces. My na to máme jiný pohled, podle nás je migrace nebezpečná, musíme se jí bránit,“ podotkl Szijjártó. Pokud OSN na začátku března předloží návrh, který nebude v souladu s maďarským pohledem, země se debat dál nebude účastnit, dodal. Z jednání o paktu o migraci již před měsícem vystoupily Spojené státy.

Stropnický a Szijjártó po společném jednání pochválili vzájemné ekonomické vztahy obou zemí. Stropnický vidí další možnosti pro spolupráci například ve zbrojním průmyslu.

I v Maďarsku chybějí pracovníci

Maďarský ministr zahraničí byl prvním protějškem, kterého Stropnický oficiálně přivítal v Černínském paláci od svého jmenování do funkce. Szijjartó se vedle něj v Praze setkal také s ministryní práce v demisi Jaroslavou Němcovou (ANO). Hovořili o ekonomickém růstu či nezaměstnanosti. Ta je v obou zemích velmi nízká. Podle šéfa maďarské diplomacie ekonomiky už narazily na přirozenou míru nezaměstnanosti a chybějí jim pracovníci.

Podle Němcové obě země chtějí spolupracovat, a to v hledání opatření na podporu rodin i zaměstnanosti.

Péter Szijjartó se v Praze setkal i s ministryní obrany v demisi Karlou Šlechtovou (nestr. za ANO). Věnovali se bezpečnostní situaci ve světě i tématům nadcházejícího zasedání ministrů obrany NATO v Bruselu.

Svoji návštěvu by měl maďarský ministr podle Stropnického uzavřít jednáním s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO).