Filip a Babiš si vyjasnili spor o lithium, KSČM se vrátí k jednání s ANO o vládě

Vláda nakonec dodatek neschválila a Babiš ministra Hünera kritizoval za špatnou komunikaci. S odvoláním na usnesení sněmovny premiér v demisi řekl, že memorandum o těžbě lithia je neplatné. Kabinet podle něj dal za úkol Hünerovi dojednat právní nezávaznost dokumentu. Ministr by měl také zaúkolovat státní podnik Diamo, aby provedl průzkum ložiska.

Filip v neděli v Otázkách Václava Moravce kritizoval dodatek k memorandu, jak o jeho přípravě po schůzce s těžaři informoval ministr průmyslu v demisi Tomáš Hüner (za ANO). Uvedl, že žádný dodatek by k dohodě uzavírán neměl být, a postup vlády označil za neprůhledný.

Zároveň si však komunisté chtějí nechat udělat vlastní analýzu. „KSČM nezávisle na tom, co udělá vláda, připravuje analýzu jak právního stavu, který existuje při povolení průzkumu ložiska a práva těžby, tak i analýzu toho, nakolik je potřeba v horním zákoně udělat změny,“ řekl Filip.

Vyjednávací tým komunistů je tříčlenný a společně už týdny hledají mantinely, které nelze překročit. Do vlády KSČM nechce, protože se neshodne s ANO v zahraniční politice. Jinde by ale shodu vyjednavači najít mohli.

„Jednání bylo víceméně technického rázu, jak budeme postupovat. Základ bude naše programové prohlášení a budeme diskutovat o tom, za jakých podmínek by KSČM naši vládu tolerovala,“ řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

KSČM trvá na dodržení svých priorit, například čtyřletém plánu růstu minimální mzdy a důchodů, ochraně nerostného bohatství a vody, převzetí vodních zdrojů do veřejných rukou a zavedení obecného referenda, vyjmenoval Filip.

Experti obou stran se podle něho budou opět scházet od příštího týdne, například v úterý má být schůzka o referendu. „Pracovní týmy začínají reálně dohadovat shody, nebo neshody v programech, kam můžeme dojít,“ řekl předseda KSČM.

Čeká se na sjezd ČSSD

Podle Filipa bude také důležité, zda se do jednání zapojí ČSSD. K tomu ale chtějí vyčkat na výsledky sjezdu sociální demokracie v polovině února. Podle toho, koho delegáti zvolí do čela strany, se ukáže, zda ČSSD zamíří do vlády, nebo zůstane v opozici. Názory kandidátů na předsedu se totiž různí.

„Já bych stál o to, abychom šli cestou jako v Německu. To znamená, aby o tom, zda být ve vládě nebo ne, rozhodla členská základna,“ říká Jan Hamáček (ČSSD).

„Sociální demokracie nemůže prodat sama sebe za pár vládních křesel. O tom, jestli do nějaké vlády půjdeme nebo nepůjdeme, by měli rozhodnout členové ČSSD na základě programu,“ míní další z kandidátů, úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec.