E-neschopenky mají fungovat od příštího roku. Zatím není ani jasné, pod koho spadnou

Ministryně Němcová hovořila o e-neschopence před sněmovním sociálním výborem. Podle jejích slov je zatím jediné, co je na e-neschopenku připraveno, legislativa. Počítá s ní zákon o nemocenském pojištění a podle ministerského náměstka Olega Blaška je také hotový návod na jejich používání.

Chybí však to, co stojí mezi zákonem a samotným uživatelem. „Nemáme software a ještě ani vlastně nevíme, kdo to bude realizovat,“ uvedla Jaroslava Němcová. Podle ní se vypíše výběrové řízení na „nadlimitní zakázku“, tedy na zakázku za větší sumu peněz.

Pokud by se přípravy zadrhly, slibuje ministerstvo odklad

Podle náměstka Blaška měly být e-neschopenky součástí jednotného informačního systému resortu, který měl původně spadat pod správu sociálního zabezpečení. „Po smluvní stránce je to velmi komplikované, v tuto chvíli visí ve vzduchoprázdnu. Nyní zvažujeme, že by byl pod ministerstvem práce,“ upozornil.

E-neschopenky mají začít fungovat od počátku příštího roku, ale nebudou povinné. Pokud by se příprava do konce letoška nestihla a nebylo možné zahájit provoz od ledna příštího roku, ministerstvo by se snažilo o změnu zákona s odkladem termínu, slíbila ministryně práce v demisi.

Jednání se účastnil i šéf senátního zdravotního a sociálního výboru Peter Koliba (ANO). Podle něj by zavedení e-neschopenek bylo snadnější, než je tomu u e-receptů. „E-neschopenka by zvýšila přehled i informovanost. Byla by daleko jednodušší než e-recept, protože by se týkala menšího počtu lidí,“ uvedl Koliba. Ten podle svých slov používá jako lékař e-recepty už několik let. O registraci pro e-neschopenku prý požádal loni v říjnu, zatím ji však nedostal.