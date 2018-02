Děti vysokoškoláků více podporují demokracii a jsou ochotnější volit

Celkově je demokracie pro studenty nejpřijatelnějším politickým systémem ze čtyř nabízených, za poměrně dobrý nebo velmi dobrý ho označilo 70 procent oslovených, ukázal průzkum.

Ze tří dalších nabízených politických systémů byla pro ně nejpřijatelnější vláda nevolených expertů (42 procent). Mezi studenty s vysokoškolsky vzdělanými rodiči ji podpořilo 46 procent žáků, mezi dětmi učňů 39 procent a mezi dětmi rodičů s maturitou byla podpora 41procentní.

Autor zprávy Aleš Kudrnáč připustil, že ačkoli vláda expertů může pro středoškoláky představovat poměrně lákavou alternativu demokracie, stejně tak je možné, že ne všichni si plně uvědomují, že podobný režim by znamenal zrušení volební soutěže.

Průzkum ukázal, že žáci ze vzdělanějších rodin více tíhnou k demokratickým a méně k nedemokratickým formám vlády ve srovnání s těmi, kteří žijí s méně vzdělanými rodiči. Vládu silného nevoleného lídra pokládá za dobrý režim 18 procent žáků z vysokoškolsky vzdělaných rodin oproti 29 procentům žáků z rodin s výučním listem. Nejmenší podporu, 11 respektive 15 procent, pak získala vláda armády.

Zájem o volební účast klesá

Průzkum se zaměřil také na ochotu školáků k volební účasti. Pokud by se v době dotazování konaly volby a žáci ve věku 15 až 17 let mohli volit, šlo by jich 51 procent. Za osmiletou historii průzkumů zájem o účast klesl o osm procentních bodů. U žáků z méně vzdělaných rodin je ochota výrazně nižší než u dětí z rodin vysokoškoláků. Poměr je 38 ku 66 procentům.