Lékaři vypsali v lednu skoro 4,5 milionu eReceptů. Řada praktiků ale systém bojkotuje

Do systému se zatím zapojilo přes 43 000 lékařů a zubařů, dalších asi 2900 ještě čeká na vyřízení žádosti. eRecepty pak aktivně předepisuje asi 26 600 lékařů.

Jen za leden 2018 vydali lékaři přes 4,4 milionu e-receptů. Do systému se v lednu zapojilo přes 43 000 lékařů a zubařů, dalších asi 2900 jich na konci měsíce na vyřízení žádosti o zapojení do systému čekalo.

Lékárník eRecept načte z papíru či elektronického zařízení a do úložiště zaznamená výdej léku. Lékař může v systému zkontrolovat, zda si pacient lék vyzvedl. V budoucnu má být možné recept vystavit i bez osobní návštěvy lékaře – především tomu, kdo některé léky či přípravky užívá pravidelně (například inzulin nebo antikoncepce).

eRecepty jsou povinné od roku 2018. Nejběžnější formou je papírová průvodka s kódem, místo razítka a podpisu lékaře bude elektronický podpis. Další možností je SMS na mobilní telefon, e-mail se zašifrovaným souborem PDF nebo zobrazení receptu ve webové nebo mobilní aplikaci. Vystavený recept je uložen do Centrálního úložiště elektronických receptů.

Ani ti lékaři, kteří už eRecept zprovozněný mají, ho ale podle Šonky často pacientům nevydávají. „Řada kolegů, kteří používají eRecept, uvádí, že pokud některý den eRecept nechodí dobře, nebo je příliš dlouhá odezva z úložiště a zdržuje je to v práci, prostě eRecept vypnou a píší papírové recepty,“ dodal Šonka.

Elektronické recepty zavedl v Česku zákon v roce 2007. Až do konce loňského roku byly ale pouze dobrovolné. Povinnost měla být původně zavedena v roce 2015, ale tento termín se nakonec posunul až na letošní rok. Od 1. ledna 2018 je lékaři musí využívat povinně. To se stalo terčem silné kritiky lékařů i lékárníků. V prvním roce se pokuty kvůli eReceptům udělovat nakonec nebudou, povinné však zůstávají.

Systém eRecept může odbavit až 130 milionů receptů za rok. Do roku 2017 se v Česku vydávalo asi 70 milionů papírových receptů ročně. Ministerstvo zdravotnictví počítá se zmírněním povinnosti v situacích, kdy bude výpadek elektřiny či internetu, nebo lékař nebude mít z terénu připojení. Původní řešení, které stálo asi 300 milionů korun, dodala firma Tronevia, která nyní vede s ústavem soudní spor o práva nakládání s aplikacemi. Vytvoření nového systému, jeho čtyřletá podpora a rozvoj stál SÚKL 14 milionů korun, provoz 100 000 korun měsíčně. Povinný měl být eRecept už v roce 2015.

Do budoucna by měl eRecept umožnit, aby každý ošetřující lékař pacienta viděl seznam všech léků, které má předepsané. Umožní to kontrolu duplicit a nežádoucích vzájemných působení léků. Lékař si už nyní může zkontrolovat, jestli si pacient lék v lékárně už vyzvedl. Odpadá také možnost vydání léku na falešný recept.