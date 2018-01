Do Plzně zamířila letecká puma, bude připomínat nejhorší bombardování města

„Bohužel kryt dostal takový zásah, který byl pro lidi v krytu fatální, hovoří se o tom, že oběti nebyly ani nikdy z krytu vyňaty,“ uvedl historik Karel Foud. Památku obětí největšího spojeneckého náletu si lidé na stejném místě připomínají každý rok.

Letos, 73 let po náletu, by to už ale mělo být u nového památníku. „Potkalo se několik záležitostí, v minulém roce se při osvobození Plzně několik desítek metrů odtud řešila nalezená puma s pyrotechniky. Zároveň se uvolnil zdejší pozemek, kde dříve bylo zahradnictví, proto jsme se rozhodli, že místo pietně upravíme,“ řekl autor nového památníku Michal Chalupný.