Od února začíná platit týdenní otcovská dovolená

Mateřská poté přechází v rodičovskou dovolenou . Rodič má celkově nárok na 220 tisíc korun. Částku musí vyčerpat maximálně za 4 roky. Kolik peněz dostane měsíčně, závisí na délce rodičovské dovolené a předchozím příjmu, maximálně to ale může být 11 400 měsíčně. Dobu čerpání i výši částky lze měnit, a to jednou za čtvrt roku.

Rodiče, kteří si neplatí nemocenské pojištění a mají tak od počátku pouze rodičovský příspěvek, nikoliv i mateřskou, mají povinnost rozložit čerpání rodičovské do čtyř let. Do konce devátého měsíce věku dítěte pobírají 7600 korun, od desátého měsíce do čtyř let 3800.