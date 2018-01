Lithium má zůstat Česku, prohlásil Babiš. Zaúkoluje státní firmu Diamo, aby prozkoumala ložisko

S ministrem průmyslu Tomášem Hünerem (za ANO) chce premiér probrat jeho jednání s těžaři a jeho návrh dodatku k memorandu. Podle Babiše nepostupoval správně, když nejprve neinformoval vládu, jak měl za úkol. Babiš ve čtvrtek znovu řekl, že lithium má těžit stát. Státnímu podniku Diamo chce zadat průzkum ložisek.

„Chceme zjistit, kolik lithia máme. Chceme dát úkol Diamu, aby začal dělat průzkum,“ uvedl Babiš. Dodal, že zná zahraniční firmy, které by chtěly zpracovávat lithium v Česku. Jde podle něj o korejskou a belgickou firmu, nejmenoval je ale.

Ve vztahu k memorandu, které uzavřel Hünerův předchůdce loni na podzim, je podle Babiše třeba postupovat tak, aby nebyl stát žalovatelný. „Kdybychom nyní smlouvu vypověděli, řekli bychom, že je platné. Já říkám, že je neplatné,“ uvedl.

Kov, který ovlivnil volby

Hüner ve čtvrtek po schůzce s těžaři řekl, že Česko uzavře do týdne k memorandu dodatek. „Je to nějaký návrh o tom, že je to neplatné. Musíme přesně formulovat ta slova,“ konstatoval. V souvislosti s investicemi, které už firma do průzkumu dala, uvedl, že jde o riziko podnikání. Opkovaně zdůraznil, že nejde o australskou firmu.