Vyráběl auta pro Baarovou, Hašlera i Havla. Karosáře české šlechty představí nová výstava

Během let 1908 až 1909 vystudoval státní mistrovskou školu v oboru kolář v Kašperských Horách. Už při studiu pracoval na své první automobilové karoserii, tehdy ještě celodřevěné. Po studiích krátce pracoval u dvou karosářů ve Vídni, brzy se ale vrátil do Čech.

Oldřich Uhlík se narodil 1. listopadu 1888 v severočeském Vrbně nad Lesy. Jeho otec Štěpán byl kolářem, ze dřeva vyráběl kola i celé kočáry a vozy. Řemeslo se v rodině dědilo po dvě staletí, a tak se kolářem vyučil i Oldřich. Poté odešel sbírat zkušenosti do Prahy, první praxi získal na Smíchově při výrobě pohřebního vozu pro město.

Další dva roky sbíral zkušenosti v mladoboleslavské firmě Laurin & Klement, pak odešel do Paříže, kde získal práci u renomované firmy Blériot. Zpět do Prahy se vrátil v roce 1913 – už s myšlenkou na založení vlastní továrny. Začal pracovat v autoservisu na Letné a ještě týž rok vyrobil první karoserii. Do jeho dalších plánů však zasáhla první světová válka.

V roce 1920 nastoupil jako ředitel pražské karosárny Kačer-Andras. Následující rok zakládá v pražských Holešovicích se společníky vlastní firmu s názvem Karosa – s podnikem z Vysokého Mýta, který se později proslaví výrobou autobusů, však tehdy ještě nic společného neměl.

Karoserie pro Bugatti, Lancii i Mercedes

První významnou zakázkou dostal od továrníka a závodníka Huga Urbana Emmericha, pro něhož měl na podvozku Austro-Daimler vyrobit speciální karoserii na závody v Karlových Varech. Práce dokončili za neuvěřitelné dva týdny a Emmerich nešetřil chválou. Další zakázky se pak už jen hrnuly.

Mezi zákazníky byla například i automobilová závodnice Eliška Junková, herečka Lída Baarová nebo Václav Havel, zakladatel Lucerny a dědeček pozdějšího prezidenta. Uhlík uzavíral smlouvy jen ústně a podáním ruky, jen u méně movitých klientů přistupoval k písemné smlouvě, přesto měl za šest let pouze jediného dlužníka. Kromě karoserií pro osobní vozy firma vyráběla i užitkové nástavby či reklamní vozy.