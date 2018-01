Mladí Češi v tom, jak ignorují politiku, nemají ve vyspělých zemích konkurenci

přehrát video Devadesátka ČT24 s mladými politiky: Proč mladé v Česku politika nezajímá?

Podle předsedy Mladých konzervativců Milana Vyskočila hraje roli mimo jiné fakt, že mladí jsou odstřiženi od každodenních dopadů politiky na jejich život – například se nikterak nezajímají o aktuální cenu másla. „Když to hodně přeženu, je osmnáctiletému studentovi jedno, jestli stojí máslo 30 nebo 50 korun, protože se ho to prostě netýká. On to máslo nekupuje,“ soudí Vyskočil. Zároveň je přesvědčen, že mladé lidi odrazuje od zájmu o politiku absence pozitivních vzorů. „Je to odpovědností regionálních i celostátních politiků, že nedokážou mladé lidi pro politiku nadchnout,“ dodává. Za selhání považuje i nedostatek prostoru pro politiku na školách. Politika na školy patří Na absenci diskuse o politice na školách upozornil také šéf Mladých sociálních demokratů Radek Hlaváček (ČSSD). „Jako větší problém mi přijde nezájem o každodenní politiku. Z nedostatku diskuse a argumentů na základní nebo střední škole pak těží populistické strany,“ myslí si Hlaváček. Mladí, kteří pak k volbám jdou, se podle něj dokážou ze dne na den přiklonit ke křiklounům.

Fakta Některé mládežnické organizace politických stran Některé mládežnické organizace politických stran Mladí sociální demokraté patří k nejstarším, vznikli už v roce 1989. V současnosti mají zhruba 500 členů. Na provoz jim částečně přispívá ČSSD, ale využívají také podpory zahraničních nadací.

Mladí konzervativci působí jako spolek mladých lidí ve věku od 15 do 35 let. Hlásí se k ODS a na začátku roku 2018 mají okolo 700 členů.

ODS se opírá ještě o jednu mládežnickou organizaci – Mladé občanské demokraty . To jsou mladí lidé, kteří už jsou zároveň i členy strany. Jsou jich asi dva tisíce.

Politické podhoubí si pěstuje také TOP 09 – její mládežnická organizace TOP tým sdružuje 220 členů. Svůj provoz hradí hlavně z příspěvků od sponzorů a také z peněz zahraničních nadací, z nichž platí například účast svých členů na mezinárodních akcích.

Dvě organizace pro mladé politické adepty má i KDU-ČSL – jde o Mladé křesťanské demokraty , kterých je zhruba 500, a Mladé lidovce . Ti se osamostatnili před dvěma lety a zatím je jich asi stovka. Obě organizace jsou závislé na podpoře mateřské strany, ale využívají také peněz, které poskytují zahraniční nadace.

Politickou omladinu si pěstuje i Strana zelených. Jejich mládežnická organizace Mladí zelení vznikla v roce 2001 a sdružuje 70 členů. V otázce financování je organizace na mateřské straně nezávislá, spoléhá se na členské příspěvky a dary.

Teprve necelé tři roky existence má za sebou Mladé ANO – založil ho 1. května 2015 šéf hnutí ANO Andrej Babiš při prvomájových oslavách. Působí v něm asi 150 členů a financováno je, jak jeho zástupci uvedli, z vlastní činnosti a členských příspěvků.

Mladí starostové a nezávislí jsou zřejmě nejmladší mládežnickou organizací – vznikli v roce 2016 a sdružují kolem 90 členů. Jejich činnost podporuje hnutí STAN a dostávají i sponzorské dary.

Ve veřejném životě působí i několik mládežnických organizací, které se hlásí ke komunistickým idejím – Svaz mladých komunistů nebo Komunistický svaz mládeže. Oficiální mládežnickou organizací komunistické strany je ale Komise mládeže Ústředního výboru KSČM. Ta registruje 200 členů.

Hlaváček má za to, že školy si v 90. letech vyložily nově nabytou politickou nezávislost jako ryzí apolitičnost. „Ale politika na školy patří, měly by tam být slyšet různé názory, aby se kultivovaly jednotlivé názorové proudy v rámci debaty,“ vyzývá k výchově k aktivnímu občanství předseda sociálnědemokratické mládeže. Dvě tváře politiky: Stranický aparát a občanský aktivismus Předseda TOP týmu Jan Kavalírek považuje výsledek průzkumu OECD za smutné prvenství pro Českou republiku. „Mnoho z nich má dojem, že když jste mladý a jdete do politiky, je to něco divného,“ konstatuje. Šéf mládežnické organizace TOP 09 poukazuje na příklad nejmladšího poslance právě za tuto stranu Dominika Feriho, který dokázal oslovit mladou generaci jako málokdo v Česku. „Dokázal motivovat mladé lidi, aby šli k volbám. A to je významné,“ podotkl Kavalírek. Členka předsednictva Mladých zelených Anna Gümplová zdůrazňuje, že nejde jen o to, aby šli mladí lidé volit. V průběhu let se podle ní ustavilo mezi lidmi přesvědčení, že politiku dělají pouze politici a političky za zdmi svých budov, ale politiku podle ní má formovat i občanská společnost. „Pro mě je politika do jisté míry aktivismus. Je otázka, jestli je aktivismus jen v ulicích, a o co potom jde ve sněmovně,“ podotýká k nejasné hranici politického aktivismu Anna Gümplová.