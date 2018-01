Faltýnek: Toleranci KSČM a SPD bychom se nebránili, do vlády je ale nevezmeme

přehrát video Jaroslav Faltýnek hostem Interview ČT

Faltýnek blahopřál Miloši Zemanovi k výhře v prezidentské volbě. On i premiér v demisi Andrej Babiš Zemana podpořili již před prvním kolem. Předseda ANO však před druhým kolem navrhl Miloši Zemanovi, aby se distancoval od svých spolupracovníků Vratislava Mynáře a Martina Nejedlého. „Já si myslím, že pan premiér se s panem prezidentem potkali a tyto věci si mezi čtyřma očima vyříkali,“ okomentoval situaci Faltýnek. Dodal ale, že u setkání osobně nebyl. Podle Jaroslava Faltýnka by si premiér, který vládne v demisi a je pověřen vyjednáním a sestavením nového kabinetu, neměl do tohoto svého úkolu od prezidenta příliš nechat mluvit. V případě některých podmínek by dokonce mohla vzniknout patová situace, zauvažoval Faltýnek, třeba kdyby byl Babiš požádán, aby vzal do vlády šéfa SPD Tomia Okamuru.

Faltýnek připustil jen toleranci Předseda poslaneckého klubu ANO zopakoval, že hnutí nepůjde do vlády s KSČM a SPD. Podle Faltýnka by matematicky i programově byla nejvýhodnější koalice s ODS. „Jednání u stolu byla velmi věcná a korektní,“ prozradil. „Bohužel, ODS nechce jít v této chvíli do vlády,“ postěžoval si. Vzhledem k tomu, že většina stran po ANO požaduje, aby jeho předseda Andrej Babiš nestál v čele příštího kabinetu, protože je trestně stíhaný kvůli kauze Čapí hnízdo, připustil Faltýnek vládu opřenou o podporu KSČM nebo SPD. Premiérství Andreje Babiše je totiž naopak podmínkou hnutí ANO.

Výměnou by těmto dvěma stranám mohlo hnutí ANO nabídnout, že zapracuje jejich priority do programového prohlášení vlády. „To je jediné, co jim můžeme nabídnout. Stále o tom jednáme,“ informoval Faltýnek. Kontakt s ČSSD vyjednavači ANO přerušili, dokud si sociální demokraté na únorovém sjezdu nezvolí nové vedení.