Ministryně obrany Šlechtová na první zahraniční cestě: Navštívila vojáky v Afghánistánu

„Dozvěděla jsem se, co tady konkrétně dělají, jakou mají výstroj, výzbroj. Nachystali mi bohatý program, kdy mi ukázali a simulovali spoustu akcí, které se tady mohou stát,“ řekla ministryně českým novinářům na základně Bagrám.

Na Bagrámu ministryně mluvila s americkými veliteli mimo jiné o budoucnosti českého nasazení. „Velice si cení české pomoci a české armády. Bavili jsme se o možnosti využití schopností českých vojáků, to znamená třeba i o nasazení chemiků a dalších expertů,“ poznamenala.

Vojáci mají podle Šlechtové o působení v misích zájem. „Naučí se tady spoustu věcí, naučené schopnosti přivezou zpátky do České republiky,“ podotkla.

Egypt a Izrael: Letecká jednotka s transportním letounem CASA C-295M se zapojila do operace MFO na Sinajském poloostrově. Její členové dohlížejí na dodržování podmínek mírové dohody mezi Egyptem a Izraelem. AČR má zároveň zastoupení i v pozorovatelské misi na Golanech, která dohlíží na dodržování míru mezi Izraelem a Sýrií.

Afghánistán: V rámci výcvikové mise Resolute Support působí v Afghánistánu úkolové uskupení, do kterého patří poradci či polní chirurgický tým. Zároveň je součástí mise Resolute Support strážní rota působící na základně Bagram Air Field.

Po nástupu do funkce slíbila Šlechtová zahraniční mise podporovat. O jejich případném dalším rozšíření bude ale pravděpodobně rozhodovat až další vláda, jejímž sestavením byl pověřen premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Náčelník generálního štábu Josef Bečvář před několika týdny uvedl, že česká armáda by mohla do Afghánistánu vyslat poradní a výcvikový tým, specialisty na odstraňování výbušnin a posílen by mohl také být letecký poradní tým.