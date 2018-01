Horváthová: Podmínky tábora v Letech byly tragické. Vězni byli za ruce vyvěšováni na kůl

Je důležité, co říkáte, abychom si uvědomili, že to byl tábor rodinný, kde byli vězněni lidé bez určení věku a také bez soudu, což bylo typické právě pro koncentrační tábory. Režim byl velmi přísný. Dozorci byli z řad původních českých protektorátních četníků. Vězni byli střeženi i s pomocí psů a dozorci byli samozřejmě ozbrojení.

Do května 1943 táborem prošlo 1308 Romů, 327 z nich v něm zahynulo a přes pět stovek bylo převezeno do Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Do druhé světové války žilo na území dnešního Česka odhadem do deseti tisíc českých Romů; nacisté podle odhadů zavraždili devadesát procent jejich populace.

Vězni včetně dětí byli velmi tvrdě trestáni hladem, zakováním do želez s okovy, vězněním v odstavených maringotkách. Děti vzpomínají na to, jak se hrozně bály. Dokonce se používaly tak kruté tresty, kdy byli vězni zezadu za ruce vyvěšováni na kůl, kde byli v takto trýznivé pozici ponechaní řadu hodin bez jídla a pití.

Když se vrátíme k Tomiu Okamurovi. V rozhovoru pro DVTV tvrdí, že se na něj obrátila řada Židů s otázkou, proč Česko staví tábor v Letech na stejnou úroveň jako vyhlazovací tábor v Osvětimi. Dostáváme se tím opět ke zpochybňování tvrdosti režimu tábora v Letech. Co říkáte na Okamurovo tvrzení?

Je poměrně odvážné. Bylo by asi na místě, aby se k tomu kolegové z židovských obcí nebo židovského muzea vyjádřili, protože spolu děláme i různé akce. Teď jsme spolu dělali i Den připomínky holocaustu. Kolegové z těchto subjektů budou asi také nemile překvapeni tímto tvrzením.

Množí se výroky, které zpochybňují režim tábora v Letech nebo cokoliv jiného spojeného s touto otázkou?

Ano. Není to tak dávno, kdy vyvolal veliký mediální ohlas výrok dnešního předsedy vlády Andreje Babiše, který podobným způsobem zpochybňoval skutečný účel protektorátního cikánského tábora v Letech. Objevuje se to často a je to myslím důsledkem toho, že holocaust Romů je neustále holocaustem neznámým, byť se naše instituce snaží o tom vzdělávat ve školách. Je to pořád asi málo slyšet.

Je to nebezpečné? Narážím i na váš požadavek, aby se Tomio Okamura omluvil.

Je to nebezpečné. Pak Okamura si tímto svým výrokem vlastně ani není jistý, bylo to na něm vidět. Vyřkl to, měl ale raději mlčet. Jako vysoce postavená osoba tohoto státu, protože je místopředsedou sněmovny, by se měl omluvit. To by bylo na místě. Když se vzory společnosti dopouštějí takových přehmatů, celá společnost se bude vulgarizovat a toho se opravdu bojím.

Tomio Okamura rozhovor pro Českou televizi z důvodu nemoci odmítl. Vyjádří se, až bude zdravý.