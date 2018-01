Hamáček kritizoval Chovance: Sebevědomá ČSSD by neměla stát na jednom pódiu s Okamurou

To, že Zeman, který coby předseda ČSSD přivedl stranu v devadesátých letech na vrchol, přijal pozvání na hradecký sjezd, je podle Hamáčka možnost, aby si vyříkali některé věci z minula. „Jsem velmi zvědavý, co na sjezdu v Hradci řekne, jakou má představu o budoucnosti ČSSD a představu o spolupráci. Byl bych rád, kdybychom se pokusili spolupráci postavit na nových základech,“ dodal Hamáček.

Současný předseda Milan Chovanec, který byl součástí vloni ve volbách smeteného vládního křídla ČSSD a po rezignaci Bohuslava Sobotky zastává post „dočasného“ předsedy, by si rád post udržel i nadále.

O vedení strany má zájem více sociálních demokratů – kromě Hamáčka a Chovance také někdejší jihočeský hejtman Jiří Zimola, bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík či olomoucký primátor Antonín Staněk.

Miloš Zeman už dříve naznačil, že by jeho přáním byla vláda hnutí ANO s ČSSD a podporou komunistů. Andrej Babiš přitom už dříve vyloučil, že by s Chovancem kdy znovu usedl do vlády. Hamáček zase doposud spíše odmítal vládu se stíhaným premiérem v kauze Čapí hnízdo. „Nechci to ale kategoricky odmítat, naší povinností je hledat řešení,“ připustil v DVTV.cz.

Již dlouhodobě stojí v sociální demokracii proti sobě dva hlavní názorové proudy. Jeden konzervativní, který reprezentují především účastníci takzvaného lánského puče z roku 2013, jako jsou Hašek a Zimola, ale také Foldyna či Zdeněk Škromach. Druhý proud patří k liberálnímu křídlu a reprezentují ho lidé jako Hamáček, Sobotka, Michaela Marksová či Jiří Dienstbier.