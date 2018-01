Majitel domu uspěl u soudu, dostal šanci na náhradu za regulaci nájemného

„Soud naznačil, že je nesmysl, aby lidé mohli vybírat jen tak nízké nájemné, že to nepokryje ani náklady na opravy domu. Spory o regulaci nájemného trvají od roku 2000, kdy to Ústavní soud zrušil. Kvůli několikaletému ignorování ze strany státu pak vzniklo právní vakuum, za které náleží majitelům bytů a domů náhrada. V minulosti se jich o náhradu přihlásilo přes 5000, část z nich to vzdala, nebo zemřela a jejich dědici ve sporu nepokračovali. Nové rozhodnutí Ústavního soudu se týká jen těch, kteří mají už žaloby dávno podané.“