Češi unesení v Libanonu nemají nárok na odškodné. Po státu chtěli 40 milionů

Ministerstvo vnitra ale jejich žádost o odškodné zamítlo s vysvětlením, že stát vynaložil maximální úsilí, aby se mohli vrátit domů. Odpovědnost by podle ministerstva měli převzít organizátoři cesty, a nikoliv stát.

Češi byli v zajetí 199 dní. V den jejich návratu do vlasti byl z české vazby propuštěn Fajád. Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) krátce poté médiím potvrdil, že podmínkou propuštění unesené pětice bylo to, aby Česko Fajáda nevydalo do USA.

Státy chtěly Fajáda získat kvůli podezření, že spolupracoval s teroristy. Americké velvyslanectví proto rozhodnutí nevydat Fajáda do USA ostře kritizovalo. Libanonský soud Fajáda později osvobodil a jeho stopa se ztratila.

Návštěva ministra v cele

Kolem únosu i propuštění Fajáda je celá řada otazníků. Později se například objevila informace, že Fajáda ve vězení navštívil ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) a nechal ho zavolat i ze svého mobilního telefonu. Ve vězení s ním byl i jeho bratr arabista Petr Pelikán, který výměnu vyjednal.