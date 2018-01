Za volbou Zemana je zklamání z postkomunistického vývoje, míní komentátor Mortkowitz

Podle Mortkowitze však Zeman rozdělil společnost účelově, aby získal moc. „Fungovalo to poprvé. Zafungovalo to i nyní, ale bylo to hodně těsné,“ dodal komentátor, který za důvody znovuzvolení Zemana prezidentem vidí i nespokojenost Čechů s vývojem země v posledních zhruba pětadvaceti letech.

„Je to něco velice abstraktního a hodně Čechů se bojí, že imigranti, kteří přijdu do vaší země, změní jejich životní styl. Myslím si, že mají strach, že přijdou o pohodu. I v rámci nerovností těch lidí to není v Čechách tak špatné. Každý má práci a myslím si, že mají strach, že o hodně přijdou,“ dodal Mortkowitz.

Kam se na dalších pět let Česká republika v EU zařadí, bude podle něj hodně záležet na staronovém prezidentovi. „Má nyní veškerou moc. Neexistuje vláda a on bude zásadně rozhodovat, jak se bude příští vláda definovat. Záleží to na tom, jestli změní svůj názor a bude více proevropský, nebo ne,“ dodal a nevyloučil ani možné referendum o setrvání Česka v EU.

„Okamura by si to přál. Zeman se během kampaně nechtěl nějak moc angažovat v tomto směru, ale nevyloučil to. Záleží to na Zemanovi a na další vládě. Jsem si poměrně jistý, že pan Babiš by byl proti. Záleží tedy na tom, jestli pan Babiš zvládne vytvořit funkční životaschopnou vládu. To je důležité pro nadcházejících pět let v České republice,“ uzavřel Mortkowitz.