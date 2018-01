Je tady poptávka po nových tvářích, zvažuje po volbách nabídky stran Pavel Fischer

Sotva opadly vášně a Česko se po volbě prezidenta vrátilo do zajetých kolejí, třetí muž v pořadí prezidentské volby zvažuje, jak naložit s ještě ne zcela vychladlým zájmem lidí, které kampaň vyburcovala.

„Řada lidí mi říká, že se pro nikoho tolik nenasadili, od roku 1989 jsme nešli s letáky ven, jako tentokrát. To jsou sdělení, že ve společnosti, která vypadala docela ospalá, je skutečná aktivizace občanů. Lidé cítí, že mají vliv, to je pro mě fantastická zpráva, co s tím uděláme, je druhá věc,“ řekl Fischer.