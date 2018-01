Inaugurace bude přesně po pěti letech. Ceremoniál tehdy poznamenala chyba ve slibu

Staronové funkce prezidenta republiky se Miloš Zeman oficiálně ujme 8. března, kdy ho čeká slavnostní složení slibu, neboli inaugurace. Bude to přesně pět let poté, co se funkce ujal poprvé. Ve Vladislavském sále Pražského hradu prezident složí ústavou předepsaný slib do rukou předsedy Senátu.