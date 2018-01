Hasiči pokryjí bílá místa na mapě. Postaví nové základny, naberou stovky nováčků

V případě potřeby musejí hasiči k zásahu ze stanice vyjet do dvou minut. Na místo požáru by měli dorazit do deseti minut. Každé další zpoždění zhoršuje situaci. Hasiči z Benátek nad Jizerou, kteří v případě potřeby vyjíždějí i na Mělnicko nebo Nymbursko, se však momentálně k případnému zásahu v Milovicích dostanou do 15 minut.

„Jedná se o oblast s předpokladem, že bude postižena suchem, Milovice jako město podstatně narůstá počtem obyvatel a my tam máme takzvaně bílé místo,“ varuje náměstek ředitele středočeských hasičů Miloš Hladík.

Nábor nováčků, nové základny

U Milovic proto vznikne nová základna, která ulehčí nejen hasičům v Benátkách a výrazně zrychlí dojezdové doby. „Pomoci obyvatelům se dostane podstatně dřív, než v současné době,“ slibuje Hladík. Po dokončení stanice budou hasiči od případného zásahu v Milovicích vzdáleni nikoliv celou čtvrthodinu ale pouhé minuty.