Drahoš zvažuje založení nové strany. Mluví i o kandidatuře do Senátu

„Někteří z lidí v týmu do něj nastoupili na plný úvazek. Budeme mluvit o tom, co dál. To souvisí s mým dalším angažmá. Od založení nějakého hnutí až na bližší propojení s nějakou stranou a kandidaturu třeba do Senátu. Není to ale věc, kterou bychom vyřešili na zítřejší poradě,“ nastínil Drahoš varianty, o kterých přemýšlí.

V druhém kole prezidentských voleb získal Drahoš 2,7 milionu hlasů a se 48,6 procenta na Pražský hrad nedosáhl.