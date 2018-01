Zeman podle úřadu v kampani nepochybil. Původ darů kryje spolek jeho přátel

Prověří počty billboardů i plakátů

Kandidáti mají od pondělí tři měsíce na to, aby úřadu doručili vyúčtování kampaně. Až úřad podklady dostane, zkontroluje podle Hudečka mimo jiné, zda informace od prezidenta odpovídají reálnému počtu propagačních materiálů – billboardů, letáků a dalších. Co úřad udělá, kdyby nastaly nesrovnalosti, bude podle Hudečka předmětem jednání.

Hudeček upozornil, že co se týče dodržování zákona, kandidát nepochybil. „Je jedno, jestli kampaň vedl kandidát, nebo spolek. Kandidát nám to musí vyúčtovat jako dar nebo bezúplatné plnění. Pokud kampaň vedl spolek, nemá povinnost vykazovat nám původ peněz,“ řekl Hudeček. Zeman minulý týden přinesl do televizní předvolební debaty seznam dárců za spolek Přátelé Miloše Zemana, to ale pro úřad nic neznamená.