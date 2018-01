Volební komise vážnější pochybení nezjistila, vítězství Miloše Zemana jde do Sbírky zákonů

„K závažnějším pochybením patří to, že jedna předsedkyně hlasovací komise si vzpomněla, že bude dávat tři hlasovací lístky místo dvou. Naštěstí jsme to zjistili asi po 10 minutách, vyrazili tam lidé z kraje a z města a bylo to zaraženo.“

„Zjistili jsme v průběhu služeb, které jsme tady měli, řadu chyb a nepřesností. Některé se budeme snažit dát do rychlé novely, která by měla být koncem tohoto měsíce předložena do meziresortního připomínkového řízení. Některé jsou na zamyšlení hlubší, ty by měly být v klasické novele volebních zákonů,“ komentoval průběh voleb člen komise Václav Henych.

Volební komise chce prosadit v novele opatření, že dojde-li k souběhu voleb, voliči dostanou pouze jednu obálku. Rovněž hodlá ve svém návrhu prosazovat, aby hlasovací lístky měly vždy potištěnou jen jednu stranu. „Půjde to všude, s výjimkou voleb do zastupitelstev měst a obcí,“ doplnil Henych.

Novelu volebního zákona připravuje ministerstvo vnitra. Zvýšit by se měly například odměny pro členy volebních komisí. Další změny volebního zákona by se měly začít diskutovat až později. Henych například navrhuje snížení počtu volebních okrsků.