S Chovancem ve vládě určitě sedět nebudu, řekl Babiš Právu

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vyloučil, že by v jakékoli jeho budoucí vládě usedl uřadující předseda ČSSD Milan Chovanec. Řekl to v rozhovoru pro deník Právo. Chovanec ohlásil kandidaturu na řádného předsedu své strany, podle Babiše by ale měl po slabém výsledku sociální demokracie v loňských volbách spíše odstoupit. Protože ANO nyní čeká, jak dopadne volba nového vedení ČSSD, další strany mají výhrady kvůli Babišovu trestnímu stíhání a s TOP 09 a STAN zase nechce jednat Babiš, bude nyní vládní jednání pokračovat jen s SPD a komunisty. Ty přitom šéf ANO v kabinetu také nechce.