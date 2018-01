Zdroje jsem měl, ale zrovna včera mi zmizely, říká autor dezinformací. Lživé e-maily cílily na seniory

Ve vzdělávacím a kulturním centru pro seniory Elpida používají internet a e-mail prakticky všichni. „Je to trochu sport. Ráno vstát, pustit si počítač, podívat se na zprávy na internetu a rozeslat pár mailů,“ potvrzuje ředitel centra Jiří Hrabě.

Každý z nich už také dostal smyšlenou zprávu. „Chodí mi několikrát denně od známých i od rodiny. Protože se i v naší rodině přeme, kdo koho budeme volit,“ říká důchodkyně Miroslava Matoušková.

„Mně to poslal bratranec a on to dostal od dalších. To je prostě taková pyramida, narůstá to a dostává to víc a víc lidí, někteří to zase posílají dál,“ dodává Karel Chaloupka.

„Obsah zpráv většinou vypadá trošičku legračně, obzvlášť z dnešního pohledu. Bývá to buď soubor v Power Pointu nebo Wordu. Průvodním jevem bývají velká písmenka, barevnost, spousty vykřičníků. To, co dnes známe i ze sociálních sítí. Je to uzpůsobené pro starší generaci. Samozřejmě to říká, čím větší písmenka, tím větší důležitost,“ vysvětluje internetový publicista serveru Lupa.cz Daniel Dočekal.