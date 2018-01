Dopravní podnik se brání pokutě za předražené jízdenky. K soudu míří Dvořák i Rittig

Toky peněz obžaloba popisuje například takto: „K první legalizační větvi, prostřednictvím níž byly legalizovány prostředky pocházející z neúměrně předražených dodávek služeb spočívajících v prodeji jízdních dokladů společnosti Cross Point, která následně zasílala prostředky společnosti Countertop Limited, tato následně společnosti Genova International Investments, která opět dále tyto prostředky zasílá společnostem Mavex Group Incorporated a Washington Intertrade. Dle výpovědí z přípravného řízení byl benefičním vlastníkem spol. Mavex Dvořák, čemuž odpovídá zadokumentovaná skutečnost, že i prostřednictvím této společnosti zajišťovali financování nákupu vily matkou Dvořáka, a společnost Washington pak Ivo Rittig,“ stojí v obžalobě.

Dvořák již dříve kategoricky odmítl, že by stál za nějakou zahraniční společností, a trval na tom, že smlouvy o půjčce jeho matky s jednou zahraniční společností byly zcela standardní. „Jsou to půjčky standardní, je tam standardní úrok, jsou zajištěné dvojnásobnou hodnotou majetku a má v tom minimálně jednu třetinu vlastních prostředků. Matka podniká dvacet let a má půjčky a pracuje finančně s bankami, finančními instituty na české i mezinárodní úrovni. Jsou to její standardní klasické operace a pevně doufám, že budou také prověřeny,“ řekl již dříve Dvořák.

Hlavní svědectví proti celé skupině policii přednesl Jaroslav Kubiska, někdejší účetní, který je v obžalobě označený jako spolupracující obviněný. Právě on totiž popsal údajné finanční transfery mezi firmami, které získaly zakázky dopravce, a zahraničními společnostmi.

„Vy si děláte ze mě legraci, vždyť už dávno ten soud ohledně Olea zřetelně řekl, že Kubiska prostě lže,“ uvedl v reakci na obžalobu Martin Dvořák.