Zeman si získal hlavně seniory a lidi bez práce, Drahoš sbíral hlasy vysokoškoláků

U Drahoše se ukazuje důležitost Prahy, našel v ní téměř 17 % všech svých voličů. V překladu každý šestý Drahošův volič odevzdal hlas v Praze. Bez zajímavosti by ale nemělo zůstat ani to, že ani Miloš Zeman v Praze úplně nepropadl. Získal zde podporu více než 200 tisíc voličů, což tvořilo sedmiprocentní podíl na všech Zemanových hlasech. Každý čtrnáctý volič Miloše Zemana tedy odevzdal svůj hlas právě v hlavním městě. Je tedy mylné domnívat se, že by Drahoš uspěl pouze v Praze a Zeman opanoval zbytek republiky.