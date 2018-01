Zemanovo vítězství je tečka za jednou érou. Jaká bude ta další, ještě nikdo neví

Odkaz Speciál k volbě prezidenta 2018

„Jsme v posledních měsících svědky toho, co bychom mohli označit jako rozklad první České republiky. Od roku 1993 do roku 2017 existoval parlamentní režim, právní stát, ústavní stát. V poslední době jsou vedené útoky na nezávislé instituce – média, policii, státní zástupce, celou justici,“ shrnul Jiří Přibáň, který působí na univerzitě v Cardiffu. Změna poměrů se podle něj projevila na výsledcích voleb na podzim, kdy propadly etablované politické strany a uspěli populisté i extremisté, a zpečetilo je znovuzvolení Miloše Zemana prezidentem republiky. O tom, že je směřování současného prezidenta blízké extremistickým směrům, nepochybuje. Dokládá to Zemanovými předvolebními plakáty. „Je to mrazivý pocit, když jedete Prahou a vidíte: Zastavme imigranty – zastavme Drahoše. Ani populistické strany v západní Evropě nevolí až takhle ostrý jazyk. To je jazyk Miloše Zemana a ten jazyk převzal Miloš Zeman z letních billboardů Tomia Okamury,“ podotkl. Připomněl přitom, že britský deník Guardian charakterizoval někdejšího sociálního demokrata jako „krajně pravicového prezidenta“.

Podle bruselského zpravodaje listu Süddeutsche Zeitung Daniela Brösslera považuje Evropa výsledek prezidentské volby za potvrzení příklonu Česka k současnému středoevropskému odstředivému proudu. „Byla naděje, ta se spojovala s kandidátem Drahošem, že se ten trend zastaví. Nezastavil se. To je z hlediska EU a sousedů nejdůležitější zpráva voleb,“ řekl Daniel Brössler. Dodal však, že se Česko ještě nadobro nezařadilo mezi izolacionistické členy EU, jakými dnes jsou Polsko a Maďarsko. „Vidíme skupinu států, které se vzdalují od evropských demokratických hodnot. Ta skupina posiluje. ČR v té skupině nebyla. Momentálně se čeká, co se tady stane,“ přiblížil.

Co bude? Záleží hlavně na Babišovi a demokratických stranách Jestliže ale končí první republika a začíná druhá, jak se domnívá Jiří Přibáň, je otázka, jaká tato druhá republika bude. To bude záviset především na podobě budoucí vlády. „Hnutí ANO je populistické, ale neměli bychom ho rozhodně označovat za extremistické. Ale pokud se vydá cestou spolupráce s SPD a KSČM, tak se musíme ptát, do jaké míry je ochotné převzít extremistickou rétoriku a agendu, která spočívá v útocích na konkrétní lidi, na konkrétní instituce,“ míní Přibáň. Připustil však, že Andrej Babiš je si vědom toho, že by ho spolupráce s SPD a komunisty poškodila na mezinárodní scéně. To potvrdil i Brössler: „Jestli ve vládě budou strany jako SPD a KSČM, tak je to pro EU důležitá zpráva. To jsou strany, které nejsou vnímané jako demokratické strany, které se hodí do Evropské unie.“

Otázkou však je, s kým jiným by mohlo Babišovo hnutí ANO spolupracovat. Politolog Michal Klíma z Metropolitní univerzity se domnívá, že strany jako ODS či Piráti, tedy druhé a třetí nejsilnější uskupení v Poslanecké sněmovně, provozují salonní politiku bez ohledu na politickou realitu. „Pokud chceme udržet hlavní kontury právního státu a evropské zaměření, je třeba, aby strany typu Piráti, STAN, ODS začaly volit menší zlo. Babiš jasně nabídl: Jdu evropským směrem. Měly by zvednout tuto rukavici. (…) Jestliže se bude Babišovo ANO vědomě izolovat z demokratických pozic, bude nuceno se propojit s Okamurovou stranou, komunisty a zbytky sociální demokracie a vývoj bude naprosto negativní,“ domnívá se Michal Klíma. Parlamentní Zemanovci Miloš Zeman podle něj začal v okamžiku, kdy bylo jeho vítězství ve druhém kole prezidentské volby nezvratné, dávat najevo svoji moc a „svoji“ parlamentní sílu. Když vystoupil se svým vítězným projevem, stáli za ním mimo jiné předseda SPD Tomio Okamura a úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec, který již ohlásil, že bude na únorovém sjezdu kandidovat na řádného předsedu strany.