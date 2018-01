Změnu pro Zemanovy voliče symbolizoval sám Zeman, míní komentátor Honzejk

Neuspěl proto Drahoš jako změna? Sice heslo měl na billboardech, ale podle komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka nebylo jasné, co to znamená. „Změnu pro voliče Zemana symbolizoval sám Zeman. Jsou to voliči, kteří se z velké části vymezují proti současným poměrům – liberální demokracii, o níž jsou přesvědčeni, že jim moc nepřináší, EU, na kterou jsou naštváni, protože jim někdo řekl, že nám sem chce přivést deset tisíc uprchlíků. Zeman tak znamenal změnu, že toto ne. Je to paradoxní,“ přiblížil Honzejk.

Volič chtěl na Hradě opět vidět prezidenta, kterého zná a od kterého ví, co čekat, míní však redaktor MF Dnes Ondřej Leinert. „Ukazuje se, že politická zkušenost je důležitá,“ řekl. „Viděli jsme to v televizních debatách. Přestože byl Drahoš fakticky připraven, měl v naprosté většině pravdivé výroky, při útocích nepůsobil úplně autenticky, zatímco Zeman působí přirozeně,“ podotkl.

Podle Pečinky Drahoš nezískal všechny hlasy fischerovců a hilšerovců na jižní a jihovýchodní Moravě a hlasy Michala Horáčka. V Praze podle komentátora Reflexu mohl bodovat víc. „Získal v Praze tolik, co Schwarzenberg před pěti lety,“ uvedl.

I Leinert míní, že Drahošovi se úplně nepodařilo oslovit voliče dalších kandidátů. „Právě Fischer se poměrně jasně vyjadřoval jako konzervativní kandidát, který vyznává katolické hodnoty, tam Drahoš působil trochu vágně. Volič nevěděl, co od něj čekat,“ zmínil.

„Když skončilo první kolo, slyšel jsem řadu lidí, jak říkají – sečteme si to, Drahošův zisk a zisky dalších, co ho podpořili. Druhé kolo ukázalo, že tohle totálně neplatí. Nejenže byl Drahoš pro lidi typu voličů Zemana člověkem neznámým, nepopsaný list. Ale od řady přátel, kde bych očekával, že budou jednoznačně volit Drahoše, jsem slyšel, ale ho vlastně neznají. Aritmetické počty neplatily,“ řekl komentátor Českého rozhlasu Plus Libor Dvořák.

Chybělo téma, z voleb se stalo referendum o Zemanovi, zaznělo

Honzejk pak vnímá jako klíčový bod to, kdo nadnesl správné téma pro své voliče. „Zeman měl jasnou zprávu pro druhé kolo, která byla na billboardech, kterými oblepil celou republiku – to heslo stop imigrantům, stop Drahošovi, tato země je naše, volte Miloše Zemana. Bylo to podpásové, částečně lživé, ale bylo to jednoduché a srozumitelné a padlo to na úrodnou zem u voličů, které Zeman potřeboval získat,“ popsal.