O Zemanově vítězství rozhodla schopnost mobilizovat i lovit v Drahošových vodách

V Drahošův prospěch ale hrálo zase to, že právě zde byla v prvním kole nízká volební účast – zpravidla o deset i více procentních bodů nižší, než byl celorepublikový průměr. Jenže to se nyní změnilo. Obecně teď k volbám přišlo více lidí, ale například na Jesenicku a Bruntálsku to bylo výraznější. Tento pátek a sobotu zde byla účast 62, respektive 60 procent lidí. V polovině ledna to bylo jen 55, respektive 53 procent.

„Zatímco v prvním kole byl vítěz předpokládaný, před tím druhým se rychle ukázalo, že bude boj velmi těsný. A to funguje, výrazně to mobilizuje voliče, kteří předtím zůstali doma. A z toho těžil především Miloš Zeman,“ popisuje hlavní důvod vyšší volební účasti Pink.