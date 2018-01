Drahoš: Volby rozhodlo téma migrace a lživá kampaň ze soupeřova tábora

Druhé kolo mělo jednak vysokou volební účast, jednak poměrně těsný rozdíl mezi soupeři – asi 150 tisíc hlasů. Co je pro vás hlavním poselstvím těchto voleb?

Já jsem dostal asi 2,7 milionu hlasů, když to srovnám s parlamentními volbami, tak je to víc, než dostalo ANO, SPD a KSČM dohromady. To je úžasná podpora, kterou jsem cítil i během celé kampaně. Tyto lidi bych teď nechtěl zklamat – oni mi říkají: zůstaňte! Najeli jsme na nějakou vlnu a je tady energie, která by se neměla ztratit. To je to hlavní, co si teď odnáším – byť jako ten, který nezvítězil.

Proč si myslíte, že jste prohrál?

Jedním z důležitých důvodů bylo to, že jsem celou dobu bojoval čestně a férově. Že jsem nedával žádné podpásové údery, že jsem o svém soupeři nešířil v médiích a na internetu žádné nepravdivé zprávy.

Zejména v posledních 14 dnech byl internet zahlcen naprosto programově lživými zprávami o mně. A část lidí jim samozřejmě uvěřila.

Takže říkáte, že Miloš Zeman a jeho tým nehrál fér?

Ne, já nemluvím o týmu Miloše Zemana, já mluvím o tom, že my jsme takovou kampaň na internetu nevedli. To, že ji vedli příznivci Miloše Zemana – a nejenom příznivci, to bylo zcela evidentní.