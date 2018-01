Babiš doufá, že Zeman obrousí hrany. Podle pravice šance na změnu padla

přehrát video Babiš: Společnost je rozdělená, Zeman by se ji měl pokusit spojit

Andrej Babiš jako jednotlivec podpořil Miloše Zemana už před prvním kolem volby, před druhým se pak ve prospěch současného prezidenta vyslovilo i celé hnutí ANO. Nyní premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš pogratuloval Miloši Zemanovi ke znovuzvolení prezidentem, které označil za obrovský úspěch. „Nebylo to pro něj lehké, protože většina médií mu nefandila a většina tradičních politických stran mu také nefandila,“ prohlásil odstupující ministerský předseda, současně ale upozornil, že je zde nespokojených 2,7 milionu voličů Zemanova protikandidáta. „Situace není dobrá, potvrdilo se, že naše společnost je rozdělená. Je to půlka voličů, kteří se zabývají politikou a kterým záleží na budoucnosti této země,“ podotkl. „Pan prezident slíbil, že se bude snažit být konstruktivní a společnost spojit. Potřebujeme to. Doufejme, že lidé, kteří nemají z výsledku radost, budou přístupní diskusi.“

Pro Babiše je Zemanovo vítězství příznivé i proto, že ho prezident minulý týden pověřil jednáním o sestavení nové vlády poté, co jeho první menšinový kabinet nezískal důvěru. Současně Zeman Babišovi slíbil dostatečný čas na vyjednání většinové koalice ve sněmovně před jmenováním vlády. „Pokud by pan prezident prohrál, spěchali bychom. Teď budeme mít víc času. Čekáme, kdo bude ve vedení ČSSD po jejich sjezdu 18. února, a budeme vyjednávat dál tam, kde to má smysl,“ prohlásil, současně však odmítl, že by existoval hojně zmiňovaný „mocenský pakt“ mezi ním a Pražským hradem.

Jiří Pospíšil předseda TOP 09 „Díky dominantní pozici prezidenta v českém ústavním pořádku vznikne Zemanova koalice stran, které ho podporovaly. Nejblíž je zde scénář, o kterém prezident mluví, to znamená Babiš s KSČM a ČSSD, pokud zvítězí křídlo, které reprezentuje Milan Chovanec.“ Jiří Pospíšil předseda TOP 09

Vondráček: Občané zvolili klid Ve prospěch Zemana hovořil i předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, který se při hlasování držel stranického doporučení, jakkoliv před pěti lety volil Karla Schwarzenberga a o Zemanovi mluvil jako o závanu opoziční smlouvy. „Ne, že bych byl vroucí, ale pragmatický volič Miloše Zemana. Neměl protikandidáta, který by vyhovoval více,“ řekl ve vysílání ČT a k výsledku volby dodal: „Je zde touha občanů po stabilitě a kontinuitě. Ačkoliv tady byla nabízená změna, nepřáli si ji. Bylo to antizemanovství a nestačilo to. Pro mě je to signál, že lidé chtějí, aby byl klid.“ Gratuluji panu prezidentovi Milosi Zemanovi k vitezstvi prezidentskych voleb 2018. Preji hodne zdravi ale i energie pri vykonavani funkce. Tesim se na spolupraci! — Karla Slechtova (@SlechtovaKarla) January 27, 2018 SPD, KSČM i část ČSSD se těší na přehlednou politiku SPD se před volbami vyslovila pro Zemana a šéf hnutí Tomio Okamura se osobně účastnil oslav ve štábu vítězného kandidáta. „Je vidět, že v České republice je čím dál víc občanů, kteří mají kritické myšlení, kteří si dokáží vyhodnotit situaci,“ reagoval na výsledky voleb. „Pan prezident Zeman je kandidát, který prosazuje přímou demokracii, je protiimigrační, je protiislámský, má vlastenecké cítění, je nesmiřitelným bojovníkem s mezinárodním terorismem. Můžeme se těšit na spoustu zajímavé práce.“ „Prezidentská volba potvrdila sněmovní volby. Potvrdila směřování k přímé demokracii, k otázkám národního státu,“ doplnil v Událostech, komentářích poslanec SPD Jiří Kobza. „Problém je skupina samozvaných elit a novinářů, kteří okamžitě ostrakizují každého, kdo si dovolí mít národní názor.“ KSČM vítá rozhodnutí voličů obdobně jako SPD – ostatně, stejně jako okamurovci Zemana před druhým kolem podpořili i komunisté. „Jsem rád, že mohu popřát Miloši Zemanovi k znovuzvolení prezidentem České republiky. Občané se rozhodli pro stabilitu, prosperitu a pokračování úspěšného rozvoje ve všech oblastech našeho života,“ reagoval na výsledky voleb předseda KSČM Vojtěch Filip. „Dolních deset milionů vyhrálo nad horními deseti tisíci, nehledě na to, že mediální přesilovka se hrála ve jménu horních deseti tisíc,“ dodal v ČT druhý muž strany Josef Skála. „Za hlavní rušivý moment považuji kampaň, která z větší poloviny státu dělá retardovaná, nevzdělaná, méně ušlechtilá nemehla.“

ČSSD před hlasováním svým voličům doporučení nedávala a ani stranické špičky nebyly ve svém názoru na ideálního hradního kandidáta jednotné. Statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec, který sociální demokraty řídí až do volby nového vedení na únorovém sjezdu, nicméně opakovaně podpořil současnou hlavu státu a sčítání hlasů se Zemanem sledoval i v salonku jeho volebního štábu. před hlasováním svým voličům doporučení nedávala a ani stranické špičky nebyly ve svém názoru na ideálního hradního kandidáta jednotné. Statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec, který sociální demokraty řídí až do volby nového vedení na únorovém sjezdu, nicméně opakovaně podpořil současnou hlavu státu a sčítání hlasů se Zemanem sledoval i v salonku jeho volebního štábu. „Jsem rád, že vyhrál. S Milošem Zemanem nás čeká budoucnost, kterou si umíme představit. Je to předvídatelná politika, nemusí se všem všechno líbit, ale víme, kam jdeme,“ uvedl k výsledkům. „Doufám, že pan prezident začne naplňovat smířlivější politiku a hledání shody ve společnosti,“ dodal s tím, že staronový prezident by měl zavítat i na stranický volební sjezd. Držím palce ve štábu 👍 pic.twitter.com/Mc8HOPz4dM — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) January 27, 2018 Piráti akcentují, že prezident nemá zásadní pravomoci a že opravdová politika se odehrává ve vládě a sněmovně. „Nezapomínejme, že ČR je parlamentní demokracií,“ uvedl předseda České pirátské strany Ivan Bartoš a dodal, že doufá, že si lidé uvědomí, že prezidentské volby skončily, a společnost se nebude dále štěpit. Nyní Bartoš čeká, jak se bude dál vyvíjet vztah mezi Zemanem a premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO) a skládání nové vlády. Hlava státu až dosud vycházela Babišovi vstříc. Pravý střed: Přežijeme to, ale budeme muset střežit ústavu ODS před druhým kolem podporovala Jiřího Drahoše a Zemanovu setrvání na Hradě chtěla zabránit. K rozhodnutí voličů se proto staví rezervovaně, třebaže stranický šéf Petr Fiala prezidentovi pogratuloval k vítězství. „Přeji České republice, aby znovuzvolený prezident v příštím období pomáhal jejím nejlepším zájmům – doma i v zahraničí. Abychom mohli mluvit i o důstojnosti úřadu, i o úctě k ústavě,“ uvedl. Neúspěšného kandidáta ocenil za korektně vedenou kampaň a vyrovnaný souboj. Nestor občanských demokratů a senátor Jaroslav Kubera nicméně v Událostech, komentářích upozornil, že podpora Zemanova protikandidáta nebyla jednoznačná. „Podpora Jiřího Drahoše na kongresu byla daná pouze tím, že to řekl pan předseda a ostatní byli loajální. V kuloárech byste se dozvěděli, že to byla Sofiina volba.“ Tu přímou volbu nám byl čert dlužen. Jak by bylo lepší nadávat 281 poslancům a senátorům po volbě, než sledovat rozdělený národ a osobní útoky mezi lidmi (copyright MirekTopolanek)



Jinak jedno moje dítě volilo Zemana, jedno Drahoše - mám je obě stejně rád a jsou oba stejní Češi. — Václav Klaus ml. (@VaclavKlaus_ml) January 27, 2018 KDU-ČSL stála ve volebním klání rovněž za Jiřím Drahošem. Stranický šéf Pavel Bělobrádek po oznámení výsledků Zemanovi pogratuloval a dodal, že doufá v to, že prezident bude v novém volebním období spojovat společnost víc, než se mu to dařilo dosud. Expresivnější reakce přišla od někdejšího ministra kultury Daniela Hermana: „Lež a nenávist opět zvítězily nad pravdou a láskou.“ „Stejně jako před pěti lety zvítězil čirý populismus. Tehdy to bylo mrtvé téma sudetských Němců, protože nikdo z nich si zde nechtěl nic nárokovat a prezident o tomto ani kompetentně nerozhoduje. Letos to bylo téma migrace, ačkoliv o těchto věcech rozhoduje vláda a parlament,“ prohlásil místopředseda lidovců Marian Jurečka. „Nastolilo se téma, které s agendou úřadu nemá souvislost, ale mnozí voliči to neumí rozlišit.“ TOP 09, jejíž špičky patří k dlouhodobým kritikům současného prezidenta, hodnotí výsledek skepticky. Předseda strany Jiří Pospíšil sice Zemanovi poblahopřál se slovy, že respektuje demokratickou volbu, podle svého dřívějšího vyjádření ale stál o proevropského prezidenta – Jiřího Drahoše. Šéf poslaneckého klubu Miroslav Kalousek doplnil, že naděje na změnu na Hradě zhasla. „Zajisté to přežijeme jako dosud vše. Leč náprava škod, ke kterým dojde, nebude ani snadný, ani rychlý proces.“ Starostové a nezávislí stejně jako všechny ostatní sněmovní strany napravo od středu podporovali Zemanova protikandidáta. „Díky všem, kteří šli k volbám, a především těm, kteří hlasovali pro změnu v čele země. Je to čestná a důstojná prohra. Tak zle není,“ komentoval voličské rozhodnutí předseda STAN Petr Gazdík. „Budeme jen muset daleko více hlídat naši ústavu. Prezident má omezené pravomoci, bude pracné ho v nich udržet. Ale dáme to,“ dodal Jan Farský. Gratulace Zemanových podporovatelů Neúspěšní kandidáti z prvního kola volby, kteří stáli za Milošem Zemanem, hlas voličstva uvítali. „Prezident Zeman má biblické ‚jasné ano-ano, ne-ne‘. Ne přijímání ilegálních migrantů, obzvláště ne z muslimských zemí. U pana profesora Drahoše to nebylo jasné,“ komentoval hlasování Petr Hannig, podle kterého někdejšímu předsedovi Akademie věd uškodil i konfrontační styl v debatě na ČT. Jiří Hynek, který se rovněž vyslovil pro Zemanovu podporu, ocenil vysokou volební účast a poznamenal, že rozhodování o volbě pro něj nebylo snadné. „I kdyby vyhrál jak prezident Zeman, tak pan profesor Drahoš, pro mě by to byli oba moji prezidenti, protože by to byla vůle většiny,“ řekl. Zklamání kandidátů na straně Drahoše Od kandidátů podporujících Drahoše pak zaznívala převážně skepse. Diplomat Pavel Fischer, který skončil před čtrnácti dny třetí, označil výsledek hlasování za zklamání. „Sluší se blahopřát Miloši Zemanovi, přestože mým favoritem v druhém kole byl Jiří Drahoš. Občané vysokou účastí v těchto volbách prokázali svůj zájem o budoucnost naší země a to je pro mě povzbuzením. Tím spíše hodlám pokračovat ve veřejném působení,“ napsal Fischer.