Do inaugurace zbývá šest týdnů, od úterý bude soud čekat na stížnosti

Jak upozornil předseda Senátu Milan Štěch, v případě Zemanovy zdárné obhajoby se jeho druhá inaugurace pravděpodobně uskuteční poslední den jeho starého mandátu. Případný nový prezident by naopak do úřadu vstupoval až o den později.

Zeman má na Hradě zůstat přesně pět let, tedy do 8. března 2023. Podobné to bylo u obou jeho předchůdců. Václav Havel pobýval na Hradě od 2. února 1993 do 2. února 2003 a Václav Klaus od 7. března 2003 do 7. března 2013 s tím, že o den později byla inaugurována současná hlava státu. Samotná inaugurace probíhá na společné schůzi obou parlamentních komor, obvykle se jí účastní i další hosté – na té poslední v roce 2013 nechyběl ani čerstvě penzionovaný prezident Klaus nebo manželka prvního českého prezidenta Dagmar Havlová.

Hosté se na inauguraci scházejí obvykle do Vladislavského sálu Pražského hradu, událost, která je z formálního hlediska parlamentní schůzí, řídí předseda či předsedkyně dolní komory. Před pěti lety jí byla Miroslava Němcová (ODS), letos půjde o Radka Vondráčka (ANO).

Vyhlásit výsledky – a stěžovat si?

Odstup rovných čtyřiceti dnů od Zemanova znovuzvolení do opětovné inaugurace není bezpodmínečně nutný. Ústava předpokládá, že předseda Senátu vypíše volby 30 až 60 dnů před koncem volebního období úřadujícího prezidenta republiky, volební zákon pak stanoví volebními dny pátek a sobotu; Milan Štěch tak při vypsání letošních voleb zvolil první možný termín.

I nejpozdější možný termín by však ponechal mezi druhým kolem a inaugurací dva týdny, během kterých buď musí, nebo může dojít k některým zákonem předepsaným krokům.

Prvním z nich je oficiální vyhlášení výsledků volby prezidenta republiky. I když již všichni vědí, že s jedenapadesáti procenty hlasů zvítězil Miloš Zeman, oficiální to bude, až výsledek vyjde ve sbírce zákonů. Stát by se to mělo v úterý, o den dřív je projedná Státní volební komise.