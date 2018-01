„Moje poslední politické vítězství.“ Zeman chce být pokornější a vstřícnější názorům jiných

Před pěti lety Zemana zvolilo 2,7 milionu voličů, v letošních volbách mu hlas dalo 2,8 milionu lidí. Prezident podotkl, že věří, že důvěru nezklame.

„Toto je moje poslední politické vítězství, za ním nebude žádná politická porážka,“ konstatoval Zeman. Prezidentem totiž může být člověk zvolen pouze dvakrát po sobě. „Nehodlám iniciovat změny ústavy,“ prohlásil.

Zeman chce být méně sebevědomý

Zeman poté zrekapituloval některé fáze své politické kariéry. „Budu se těšit na dalších pět let, pět let plného pracovního nasazení, na pět let, kdy budu i nadále jezdit mezi občany, setkávat se s nimi a poslouchat jejich názory,“ řekl.

Zeman řekl, že ve druhém funkčním období by chtěl být pokornější, méně sebevědomý a vstřícnější vůči názorům jiných lidí. „I když si o některých z nich nebudu nadále myslet nic dobrého,“ uvedl. Bojovat by chtěl za to, aby občané mohli rozhodovat v obecném referendu, ale také přímo volit starosty či primátory. „Sportovat už nebudu,“ konstatoval politik, o jehož zdravotním stavu se v posledních měsících spekulovalo.

Podle Zemana také jeho zvolení znamená, že nebude „vydírat“ předsedu hnutí ANO Andreje Babiše příliš krátkým termínem pro jmenování jeho vlády. Před volbami řekl, že v případě svého zvolení bude po Babišovi požadovat podpisy 101 poslanců, kteří kabinet podpoří, v případě prohry Babišovu vládu jmenuje bez splnění této podmínky.