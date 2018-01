Drahoš pogratuloval Zemanovi k vítězství, z veřejného života prý neodchází

„Mrzí mě, že jsme to nedotáhli do vítězného konce. Ne kvůli sobě, ne kvůli manželovi ale kvůli této zemi,“ zdůraznila Drahošová. „Ještě před rokem o mém manželovi moc lidí nevědělo a pan Zeman dělá politiku 20 let, takže si myslím, že to je velký úspěch,“ uvedla manželka neúspěšného finalisty prezidentského klání.

Poněkud ji ale překvapilo oznámení, že se Jiří Drahoš nechystá stáhnout z veřejného života. „Já o tom moc nevím, abych pravdu řekla. Manžel je ale člověk, který nepřestane ze dne na den pracovat a možná že by měl zúročit zkušenosti z kampaně. Ještě jsme o tom nemluvili, protože nebylo kdy,“ dodala Eva Drahošová.