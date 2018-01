Je sečteno. Zeman vyhrál, dostal 51 procent hlasů

Nečekané komplikace provázely volbu českého prezidenta v Hongkongu. Výškovou budovu, kde sídlí generální konzulát, museli evakuovat kvůli nálezu bomby z druhé světové války. Volební místnost tak museli přesunout na náhradní adresu a doba trvání voleb se v Hongkongu prodloužila o hodinu, tedy do tří odpoledne tamního času. Celkově to však volbu nijak nezdrželo, ze středoevropského pohledu skončilo hlasování v Hongkongu v osm ráno místo v sedm.

Funkční období začne až v březnu

Již před volbami bylo jasné, že bez ohledu na to, kdo je vyhraje, zůstane prezidentem Miloš Zeman, a to nejméně půldruhého měsíce. Volby se konají s předstihem před koncem volebního období, mandát vyprší současnému prezidentovi počátkem března. Vítěz voleb by pak měl funkci hlavy státu vykonávat buď od 8., nebo od 9. března rovných pět let.

Před volbami oznámili předsedové parlamentních komor Milan Štěch (ČSSD) a Radek Vondráček (ANO), že termín inaugurace bude záviset na tom, kdo vyhraje.

Vzhledem k tomu, že se znovu stane prezidentem Miloš Zeman, měla by být inaugurace 8. března, pokud by byl uspěl Jiří Drahoš, byla by o den později. „V minulosti bývalo zvykem, že když prezident pokračoval, skládal slib v poslední den starého mandátu. Pokud byl nový prezident, ujímal se funkce první den po skončení mandátu předchozího prezidenta,“ vysvětlil Milan Štěch.

Bylo tomu tak v případě Václava Havla i Václava Klause. Jejich první mandát začal 2. února 1993, resp. 7. března 2003 a druhý skončil přesně o deset let později. Inaugurace do jejich druhého období tak proběhla již v den, kdy jim končil první mandát.