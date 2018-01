Ona volí Zemana, on Drahoše. Odlišné názory ale partneři berou s nadhledem

video Události: Ona volí Zemana, on Drahoše

„Myslela jsem si, že po prvním kole rozhodnutí změní a půjde volit mého kandidáta. Já budu volit pana Zemana, protože pan Drahoš mne nijak nepřesvědčil, neoslovil. Ale ne, on si stojí na svém,“ říká Hana Trachtulcová.

Oba jsou také členy volebních komisí, jen každý v jiné části města. V pátek ve dvě hodiny odpoledne už lidé čekali na otevření volební místnosti. Jakmile první nápor voličů polevil, odvolila i paní Hana. „Volila jsem stejně. Já svoje názory neměním,“ říká s úsměvem.

O pár minut později vhodil lístek do urny ve své volební místnosti i její partner. S partnerkou se prý ve volbě opravdu neshodli. „Jestli vyhraje pan Drahoš, nebo pan Zeman, je naprosto jedno. My to oslavíme, dáme si sedmičku vína a budeme dál žít život,“ uzavírá Milan Březina.