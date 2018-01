Pohled za televizní kulisy. Debata v Rudolfinu nebyla finále jen pro uchazeče o Hrad

Páteční ráno. Česko ovládá hlavně jedno téma. Prezidentský duel České televize. Nejsledovanější diskuzní pořad posledních dvaceti let. Dnes si o něm lidé píší na sociálních sítích, komentují zasvěcení, reagují experti. Moderátorce Světlaně Witowské přivážejí do redakce kurýři pugéty květin. Co všechno předcházelo tomu, než v Rudolfinu ve čtvrtek pozdě večer zhasla světla?