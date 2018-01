Tři kraje zasáhla chřipková epidemie. Počty nemocných rostou v celém Česku

Kvůli vysokému výskytu chřipky nesmí návštěvy do nemocnic v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Stejné nařízení začne platit od soboty v nemocnici ve Strakonicích a v Jindřichově Hradci. Pro návštěvy jsou rovněž uzavřena seniorská zařízení Máj a Hvízdal v Českých Budějovicích a v Horní Stropnici a ve Chvalkově na Českobudějovicku. Po závažném průběhu chřipky v kombinaci s jinými nemocemi zemřeli od začátku roku v regionu dva starší muži.

Chřipková epidemie propukla i v Jihočeském kraji . Hygienici evidují 1699 nemocných na 100 000 obyvatel, o patnáct procent víc než v minulém týdnu. Tehdy to bylo na jihu Čech 1473 pacientů s chřipkovými onemocněními na 100 000 obyvatel. Za poslední týden se poměr zvýšil o více než dvě stě osob. „Evidujeme počátek epidemie. Prokazovány jsou chřipkové viry typu A i B a také jiné respirační viry,“ řekla Jitka Luňáčková z českobudějovické krajské hygienické stanice.

V Moravskoslezském kraji nebyl v tomto týdnu hlášen žádný nový závažný případ chřipky. V aktuální chřipkové sezoně byly v regionu dosud hlášeny tři závažné případy chřipky. „Jde o ženu a dva muže ve věkové skupině nad šesesát let s různým chronickým onemocněním. Nikdo z nich nebyl proti chřipce očkován,“ řekla krajská hygienička Helena Šebáková.

Těsně pod hranicí epidemie je Moravskoslezský kraj . Lidí s akutním respiračním onemocněním a chřipkou v kraji ale dál přibývá. Na 100 000 obyvatel v tomto týdnu připadalo 1581 nemocných, zatímco v minulém týdnu to bylo 1378.

„Na počátku chřipkové epidemie je i Jihomoravský kraj ,“ řekla vedoucí protiepidemického odboru jihomoravské hygienické stanice Renata Ciupek. Podle ní má akutní respirační onemocnění a chřipku 1700 lidí na 100 000 obyvatel. To je zhruba dvacet tisíc nemocných mezi 1,2 milionem obyvatel jižní Moravy. Podle Ciupek počet nemocných poslední týdny stoupal a dá se předpokládat stejný vývoj.

Situaci by mohly zmírnit jarní prázdniny

Nejvíce nemocných je mezi dětmi do čtrnácti let. V průměru za celou republiku nemocnost stoupla o 18,7 procenta na 1450 případů na 100 000 obyvatel. O sedmnáct procent přibylo nemocných mezi mladými ve věku patnáct až dvacet čtyři let, u dospělých byl nárůst jedenáctiprocentní a u seniorů dvanáctiprocentní.

Do minulého pátku bylo nahlášeno jednadvacet závažných případů chřipky, které vyžadovaly intenzivní péči, čtyři pacienti starší šedesáti let zemřeli. Situaci by mohly zmírnit brzké jarní prázdniny školáků, které zamezí kontaktu nemocných jedinců v kolektivu.