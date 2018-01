Volební místnosti se uzavřely. Souboj o Hrad přišla v pátek rozhodnout polovina voličů

Stejně hlasoval i předseda hnutí STAN Petr Gazdík. Fyzikálního chemika a bývalého šéfa Akademie věd podpořil už v prvním kole před dvěma týdny. V protikandidátovi prezidenta Miloše Zemana spatřuje Gazdík nositele změny, kterou Česká republika potřebuje. „Je potřeba, aby prezident byl tím, kdo uklidňuje. Jak politickou scénu, tak situaci v zemi. Potřebujeme prezidenta, který nás pevně vede na Západ, nikoliv je příznivcem Ruska a Číny,“ řekl.

I předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek v podvečer v Náchodě odevzdal hlas Drahošovi. Prezident Miloš Zeman je však podle něj favoritem voleb. „Chtěl bych na Hradě změnu. I když jsem přesvědčen, že Miloš Zeman je favoritem při obhajobě,“ řekl. Připomněl, že s Jiřím Drahošem se zná dlouhá léta. „Jako s předsedou Akademie věd jsem s ním jako vicepremiér pro vědu a výzkum dlouhodobě přicházel do styku. Vždy ta jednání byla korektní, férová a kultivovaná,“ řekl.

Úřadující předseda ČSSD Milan Chovanec volil opět Zemana. Není k němu nekritický, ale pro nestabilní dobu je prý lepší řešení. Drahoš je podle Chovance „velká neznámá“.

Fischer i Horáček podpořili Drahoše. Hilšer za ním v sobotu přijede do štábu

Volit byl také neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer. Ve druhém kole volby dal svůj hlas v pražských Pitkovicích Jiřímu Drahošovi. Podle Fischera je mu programově nejblíže. Uvedl, že on sám chce dál působit v politice. „O svých plánech řeknu brzy. Počkám si také, jak volby dopadnou, to pro mne bude určité politické zadání do budoucna. Překvapilo mě, že mě podpořilo přes půl milionu voličů, a to není podle mne zadání pro to, abych se stal někde úředníkem. To je politický mandát a jako s politickým mandátem s ním budu také pracovat,“ řekl.

Ani další neúspěšný kandidát Michal Horáček nevyloučil, že by se politicky angažoval. Poté, co dal svůj hlas Jiřímu Drahošovi řekl: „Jsme plní emocí a nadějí spojených s touhle volbou, nevím, kdo vyhraje. Uvidíme, nevylučuju úplně, že bych se nějak politicky angažoval. V jakém smyslu, zatím nevím.“ I on povzbudil lidi, aby přišli k volbám.