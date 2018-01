Pedagogicko-psychologické poradny jsou přeplněné. Je málo odborníků a žádostí o odklad přibývá

Termíny na vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologických poradnách jsou zaplněné na měsíce dopředu. Posudky poraden přitom potřebují rodiče, kteří chtějí v dubnu při zápisech do základních škol žádat pro své dítě odklad školní docházky. Poradny apelují na tyto rodiče, aby si termín s pracovníky domluvili co nejdříve. Do nutnosti odložit školní docházku vstupuje podle dětské psycholožky Barbory Lucké řada faktorů, mezi nimi jsou třeba důsledky přílišného hraní her na počítači, nebo střídavá péče.