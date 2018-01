Lékaři, který místo e-receptu vydá papírový, zatím zřejmě nehrozí pokuta

Elektronické recepty jsou pro praktické lékaře od letošního ledna povinné. Řada politiků i mnozí lékaři ale protestovali a požadovali odklad . Současný ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) hned po nástupu do funkce mluvil o tom, že by letos lékařům neměla hrozit pokuta, pokud vypíší jen papírový recept.

Přechodné zrušení pokut za porušení nové povinnosti vydat recept v elektronické podobě vychází z úpravy ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Schválený pozměňovací návrh také předpokládá, že pokud by Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) do doby účinnosti novely zahájil s některým lékařem přestupkové řízení, bylo by ze zákona zastaveno. Současný zákon předpokládá sankci až dva miliony korun.

Přechodné zrušení pokut za e-recepty doporučil schválit zdravotnický výbor ve sněmovně. Naopak záporně se postavil k úpravě, podle níž by se lékaři mohli sami rozhodnout, v jaké formě recept vydají.

Sněmovna naopak zamítla návrh Jaroslava Dvořáka (SPD), podle kterého by se lékaři mohli znovu sami rozhodovat, v jaké formě recept vydají. Poslanci nepřistoupili ani na zrušení odpovědnosti šiřitele za obsah reklamy na léčiva, humánní léčivé přípravky, doplňky stravy nebo na potraviny pro zvláštní výživu.

Součástí novely je i požadavek na kvalitnější transfuzi

Odpovědnost nyní nesou také zadavatel a zpracovatel propagace. Šiřitele navrhoval zbavit odpovědnosti Patrik Nacher (ANO), podle kterého nemají potřebnou odbornou kvalifikaci pro posouzení souladu obsahu reklamy se zákonem.

Vládní technická předloha by měla zvýšit jakost a bezpečnost transfuzních přípravků. Novela vychází z evropské směrnice, členské státy by ji měly začlenit do svého práva do poloviny února. „Novelou se především umožní, aby byl vydán prováděcí právní předpis, který by stanovil v souladu se směrnicí pokyny pro správnou praxi k uplatňování standardů a specifikací systému jakosti pro zařízení transfuzní služby,“ stojí v důvodové zprávě.

Transfuzní stanice budou muset podle novely pravidla správné praxe pod hrozbou postihu dodržovat. Například budou muset postupovat podle nejnovějších vědeckých a technických poznatků.