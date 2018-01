Politologové: Důstojná debata ukázala prezidentský potenciál kandidátů

„Bylo důležité i to, že vidíme, jakým způsobem oba dva kandidáti, respektive u prezidenta to máme ověřeno z posledních pěti let, ale jakým způsobem ten úřad také budou zastávat. To si myslím, že bylo také věcně zodpovězeno,“ soudí Šaradín.

Podle politoložky z Vysoké školy ekonomické Vladimíry Dvořákové byla debata „opravdu prezidentská“ – vrátila důstojnost debatě mezi oběma kandidáty.

Odbornice na marketingovou komunikaci a PR z Univerzity Karlovy Denisa Hejlová s tím souhlasí. „Domnívám se, že úřad prezidenta by měl mít určitou důstojnost a měl by nastavovat vyšší standardy nejenom chování, ale i v morálce a samozřejmě také v komunikaci,“ uvedla.