Zeman se omluvil, že mluvil sprostě. Drahoš zvažuje trestní oznámení kvůli e-mailům

„Pokud jde o sociální úlevy příjmově slabším rodinám, jsem samozřejmě pro to, aby jim byly hospitalizační poplatky buď zmírněny, nebo odpuštěny,“ namítl Zeman. Hospitalizační poplatky se ale podle něj netýkají pouze důchodců, ale také ekonomicky aktivní populace. „Tam opravdu tvrdím, že sto korun při průměrné délce hospitalizace maximálně deseti dní opravdu nikoho nepřivede k bankrotu jeho rodiny.“

Drahošova otázka na Zemana cílila na prezidentův výrok o zdravotnických poplatcích: „Zarazil mě váš názor, že sto korun za jeden den pobytu v nemocnici nikoho nezabije. Myslíte si, že to stejně vnímají důchodci s podprůměrným, nebo průměrným důchodem?“

Zeman ale trval na svém a uvedl, že celý Drahošův výrok zněl: „Jeden z ministrů, kterým důvěřuji, je Miroslav Kalousek. Druhý je Pavel Bělobrádek.“ Bývalý šéf Akademie věd ale odmítl, že by slovo 'důvěřuji' použil: „Nic takového tam nebylo. Jako často máte (i nyní) zkreslené informace.“ Drahošova slova potvrdili s odkazem na článek v časopisu Reflex také analytici ČT.

Oba kandidáti se vyjadřovali i k tomu, co udělají pro to, aby stmelili rozdělenou společnost. „Společnost nerozdělují lidé, ale názory,“ poznamenal Zeman. Drahoš chce „zatrhnout papalášské oslavy narozenin v Letohrádku královny Anny a v jižních zahradách Pražského hradu“. Považuje to za nedůstojné; nepřímo se tak odkázal na hradní oslavy prezidentova poradce Martina Nejedlého.

Prezidentští kandidáti Miloš Zeman a Jiří Drahoš diskutovali v pražském Rudolfinu. Debata byla rozdělená do tří částí a oba kandidáti si na ni mohli přivést třicet svých příznivců. Témata, o kterých se diskutovalo, zvolila Česká televize, voliči i sami kandidáti. Otázky Drahoš se Zemanem dopředu neznali, známé jim byly pouze jednotlivé okruhy.