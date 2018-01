Drahoš má o Babišově nevině pochybnosti. Podle Zemana miliardář nepotřebuje podvádět

„Nemám zatím důvod předpokládat, že miliardář, jako je Andrej Babiš, by potřeboval podvádět kvůli 50 milionům korun. Z tohoto důvodu věřím, že nepodváděl,“ řekl Zeman. Abolici, tedy zbavení trestního stíhání, by ale Babišovi neudělil: „Proboha ne, v žádném případě. On sám se musí očistit. Tento názor nezměním, protože bych se tím naprosto zesměšnil.“

Na základě informací, které jsou dostupné v médií, má Drahoš navíc podle svých slov o Babišově nevinně pochybnosti. Pokud by ale vyhrál volby a „zdědil“ trestně stíhaného premiéra, postupoval by podle svých slov profesionálně: „Můj vztah s premiérem i s vládou by byl profesionální. Proti vládě bych nevystupoval. Dělával to Miloš Zeman a nevedlo to k ničemu dobrému.“

Miloš Zeman zopakoval, že Babiše premiérem jmenuje. Pokud totiž prohraje volby, hrozí podle něj nebezpečí, že Jiří Drahoš vítěze voleb premiérem nejmenuje. „Tímto amatérským zásahem by v naší politické struktuře vznikl naprostý chaos. Proto dám možnost Andreji Babišovi k druhému pokusu. Když vyhraju, dám naopak Babišovi více času na jednání o vládě. V tom případě ale budu samozřejmě požadovat většinovou podporu.“

Zeman zároveň odmítl, že by v tomto ohledu změnil názor. Nejprve totiž po Babišovi v případě druhého pokusu o sestavení vlády požadoval většinu 101 poslanců a o jiné variantě nemluvil. „Nezměnil jsem názor, pouze jsem optimisticky vycházel z toho, že vyhraju.“

Na otázku, zda i pro Babiše platí Zemanovo dřívější vyjádření, že politik má být prost jakýchkoliv podezření, pak reagoval slovy, že tady názor změnil. „Byla zde celá řada procesů, kde se ukázalo, že presumpce viny neplatí.“ Jako příklad uvedl kauzu předsedkyně ERÚ Aleny Vitáskové, která byla nepravomocně odsouzena na 8,5 roku, ale před týdnem ji odvolací soud osvobodil: „To je důkaz toho, že některá obvinění jsou nepravdivá.“

Moderátorka Zemana však upozornila, že požadavek presumpce viny u politiků v minulosti zopakoval několikrát. „Tato citace je stará 10 nebo 15 let, “ reagoval Zeman. Nicméně podle analytiků ČT citaci naposledy pronesl v roce 2013, tedy před necelými 5 lety.